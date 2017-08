Hurrikan «Harvey» bringt Flut-Katastrophe für Houston

USA

28. August 2017

Biblisch anmutende Güsse im Zug von Hurrikan «Harvey» haben über 120 Zentimeter Regen nach Texas gebracht. Schwer betroffen ist auch die jüdische Gemeinde von Houston.

Am Sonntag vermeldete die Jewish Federation of Houston auf Facebook, Teile der Gemeinde seien massiv von dem Hurrikan «Harvey» betroffen, der seit Freitag schwere Böen und katastrophale Regengüsse in den Südwesten von Texas bringt (Link). Allein in Houston gab es bis Sonntag fünf Todesopfer. Bislang hat der Sturm insgesamt mehrere Menschenleben gefordert.

Die Regengüsse sollen noch tagelang anhalten. Der Gemeindeverband bemüht sich jedoch bereits um die Organisation von Rettungsmassnahmen und hatte zuvor Proviant, Wasser, Medikamente und sonstige Hilfsmittel bereit gestellt. Deren Transport wird jedoch durch weithin überschwemmte Strassen erschwert.

In Houston sind traditionell jüdische Nachbarschaften wie Willow Meadows besonders schwer betroffen, so die lokale «Texas Jewish Herald-Voice» (Link). An alten Bayous und Flussläufen liegende Viertel waren im Frühjahr 2015 und 2016 durch schwere Regenfällte überflutet worden.Zum Sonntagabend nahmen die Überschwemmungen weiter zu und viele jüdische Familien harren auf Rettung durch Boote oder Hubschrauber (Link). [AM]