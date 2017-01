Amerikanische Träume in Fotografien

KULTUR

3. Januar 2017

Stars, Politiker und trister Alltag: der New Yorker Fotograf Miles Ladin zeigt einen Querschnitt durch sein Werk aus zwei Jahrzehnten.

Einen ungewöhnlichen Ausstellungsort wählt Miles Ladin für einen Querschnitt seiner fotographischen Arbeiten aus zwei Jahrzehnten. Diese zeigt er im Kunstviertel Chelsea im Südosten Manhattans unter dem Titel «American Dreamin´» bis zum 10. Februar in den «Fulton Houses» an der 9th Avenue. Die Wohnanlage umfasst ein Seniorenheim. Ausgerichtet wird die sehenswerte Schau von der gemeinnützigen Stiftung Hudson Guild.

Ladin wurde unter anderem durch seine Aufnahmen von Modeschauen und Promi-Parties für die Zeitschrift «Women´s Wear Daily» bekannt, war für die «New York Times», sowie im Auftrag von Museen aktiv und betätigt sich zudem als Autor und Filmer .

«American Dreamin´» stellt Politiker wie Colin Powell neben Miley Cyrus und andere Celebrities. Ein unermüdlicher Beobachter des Nachtlebens, hat Ladin auch Donald Trump eingefangen. Als Kontrast zu den Schönen, Reichen und Mächtigen erscheinen Aufnahmen eines tristeren Alltags und desolater Nachbarschaften in New York. Ein von Ladin moderierter Gang durch die Ausstellung ist auf YouTube zu sehen. [AM]