Holocaustüberlebender feiert Bar Mizwa in Israel

BAR MIZWA NACH 80 JAHREN

6. September 2017

Fast seine ganze Familie wurde im Krieg ermordet.

Besser spät als nie, könnte man in diesem Fall sagen. Ein 93-jähriger Holocaustüberlebender feierte seine Bar-Mizwa in der israelischen Stadt Haifa nur rund 80 Jahre nachdem er das Fest seiner Mannwerdung hätte begehen sollen. Als er 13 Jahre alt war, der Tag, an dem Buben in der Regel ihre Bar Mizwa begehen, lebte Shalom Shtanberg im Warschauer Ghetto. Im Gegensatz zu den meisten seiner Familienangehörigen überlebte er den Holocaust, weil seine Talente als Eletriker ihn zu einer wertvollen Arbeitskraft gemacht hatten. «Am Anfang sagte ich nichts und erzählte nichts», erinnerte sich Stanberg an seine Zeit im Ghetto. «Das Leben dort war jeden Tag extrem schwierig.» - Lokale Polizisten brachten Stanberg und seine Gattin zu einer Synagoge in Haifa, wo er von einer begeisterten Menge begrüsst wurde. Auf einem Videofilm sieht man den Bar Mizwa-«Jungen», wie er nach dem Vorlesen seines Torahabschitts mit Begeisterung tanzte. [TA]