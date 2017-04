Holocaustüberlebende, 91, feiert ihre Bat Mizwa

BUENOS AIRES

Eugenia Unger überstand Maidanek und Auschwitz.

Für ein Mal überdeckte Eugenia Unger, 91, die ihr von den Nazis auf den Arm eintätowierte Nummer mit ihren Schabbatkleidern oder ihrem Gebetsmantel, als jetzt mit acht Jahrzehnten Verspätung ihre Batmizwafeier nachholte. Die aus Polen stammende Frau, die die Konzentrationslager Auschwitz und Maidanek überlebte und im Holocaustmuseum von Buenois Aires und in Schulen oft von ihren Erfahrungen spricht, ist am Samstag im Gemeindezentrum und in der Synagoge Herzliya in der argentinischen Hauptstadt zur Torah aufgerufen worden. Im Radioprogramm «Radio Cultura» sagte sie in Bezug auf ihre Batmizwa, der Höhepunkt ihres ganzen Lebens sei ihre Batmizwafeier. «Dieses Ritual ist sehr wichtig im jüdischen Leben.» Die Synagoge organisierte auch eine Geburtstagsfeier für Frau Unger, die im Jahr 2000 zu den Mitbegründern des Holocaustmuseums in Buenos Aires gehört hatte. – Die als Eugenia Rotsztejn in Warschau geborene Frau lebte als Teenager im Warschauzer Ghetto imd wurde später mit ihrer Familie, einschliesslich ihren Eltern, zwei Brüdern und einer Schwester in zwei Nazi-Lager verschleppt. Sie hatr als einziges Mitglied ihrer Familie den Holocaust überlebt. Als sie von den Sowjets befreit wurde, wog sie gerade noch etwas mehr als 59 Pfund. Nach dem Krieg reiste sie durch ganz Zentraleuropa und lebte zwei Jahre lang in einem Flüchtlingslager im italienischen Modena, wo sie ihren späterenb Gatten David Unger kennen lernte, mit dem zusammen sie 1949 nach Argentinien einwanderte. Heute hat Eugenia Unger zwei Söhne und sechs Enkelkinder, und hat drei Bücher über ihre Erfahrungen geschrieben. [TA]