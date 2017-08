Holocaustdenkmal schwer beschädigt

UNGARN

30. August 2017

Regierungssprecher verurteilt die Tat «schwerstens».

Im ungarischen Ort Balf westlich von Bundapest ist ein Denkmal für jüdische Zwangsarbeiter, die später ermordet worden sind, schwer beschädigt worden. Mindestens drei Platten aus Marmor – sie symbolisierten jüdische Grabsteine – sind dabei zerstört worden. Ein Regierungssprecher veröffentlichte eine «schwerste Verurteilung» der Tat, für welche die Polizei zunächst keine Verdächtigten gefunden hat. Das Denkmal, das aus dutzenden von Marmortafeln in der Form von Grabsteinen besteht, ist 2008 eingeweiht worden. Die Personen, deren mit dem Denkmal gedacht wird, sind Opfer von dem, was die Gdenkstätte Yad Vashem bei Jerusalem die Todesmärsche ungarischer Juden durch Österreich im Frühling 1945 nennt. Im Jahr davor hatte der ungarische Innenminister Gabor Vajna sich verpflichtet, dem Deutschen Reich 50000 jüdische Männer und Frauen als Zwangsarbeiter zu überstellen. Bis 1945 hatten die faschistischen Pfeilkreuzler in Ungarn den Deutschen 76209 Juden bis zum Kriegsende «ausgeliehen». In dem mühsamen Marsch mitten im Winter starben tausende von Menschen. Die Überlebenden wurden von den Deutschen gezwungen, Gräben auszuheben oder Strukturen zu bauen. [TA]