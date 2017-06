Holocaust-Museum lanciert Tagebuch-Kampagne

WASHINGTON

14. Juni 2017

Die Aktion wurde an Anne Franks Geburtstag gestartet.

Das US-Holocaust Memorial Museum in Washington hat mit 250’000 Dollar eine Kampagne lanciert, um Tagebücher von Naziopfern und Überlebenden zu übersetzen und zu digitalisieren. Die Kampagne, die am 12. Juni, dem Geburtstag der wohl berühmtesten Tagebuchautorin Anne Frank ihren Anfang genommen hat, soll dem Museum helfen, seine Sammlung von über 200 Tagebüchern ins Englische zu übesetzen und sie zu katalogisieren. Das Museum erhält die Geldmittel nur, falls es das Ziel der Kampagne erreicht. Die Tagebuchkollektion wird eine ganze Reihe von Erfahrungen der Öffentlichkeit bekannt machen, einschliesslich der Kampf ums Überlebenden in den Ghettos, emotionale Berichte des Überlebends in Konzentationslagern, und laut dem Museum die «Suche nach Zuflucht in Amerika». Die Beweise für den Holocaust weitum bekannt zu machen, sei nach Ansicht einer Museumsmitarbeiterin äusserst wichtig, um das «Verständnis für ihn zu fördern und sich Jenen entgegenzustellen, die den Holocaust leugnen». Mit der Unterstützung von Menschen aus aller Welt, die sich um das Projekt scharen, werde man helfen, den Stimmen von mehr von den Nazis Verfolgten Gehör zu verschaffen. [TA]