Hollywood-Ikone

Der glamouröse Hollywood-Star Zsa Zsa Gabor ist im Alter von 99 Jahren verstorben. Die US-amerikanisch-ungarische Schauspielerin war praktizierende Katholikin, entstammte jedoch einer ungarisch-jüdischen Familie. Ihre Mutter, Janci Tilleman Gábor, konnte während des Zweiten Weltkriegs der Nazi-Besetzung in Ungarn entkommen. Wie ihre ältere Schwester Eva zog es Zsa Zsa Gabor nach dem Ende ihrer ersten Ehe nach Hollywood, um dort als Schauspielerin ihr Geld zu verdienen. Obwohl sie in Filmen wie «Moulin Rouge» (1952), «Lili» (1953) sowie in diversen Fernserien wie «Batman» (1968)zu sehen war, erlangte sie vor allem durch ihre schillernde Persönlichkeit Bekanntheit. Ihr immenses Vermögen erzielte sie offenbar durch ihre meist kurzen Ehen mit Millionären. Sie selbst bestätigte lediglich, dass ihre zweite Ehe mit dem Hilton-Milliardär Conrad Nicholson Hilton finanziell motiviert gewesen sei. Aus dieser Ehe ging auch eine Tochter hervor, die bereits im Alter von 65 Jahren verstarb. Ihr letzter Ehemann war Frédéric Prinz von Anhalt, der ihr Vermögen von rund 20 Millionen Euro erben wird. Mit ihm verbrachte sie die letzten 30 Jahre ihres Lebens in Beverly Hills, bis sie vergangenen Sonntag in ihrer Villa in Los Angeles nach längerem gesundheitlichem Leiden an einem Herzinfarkt verstarb. Das Foto zeigt Gabor während ihrer Blütezeit in Hollywood im Jahr 1940.