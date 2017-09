Hoher russischer Offizier bei IS-Attacke getötet

SYRIEN

Generalleutnat Valery Asapov bei Mörserbeschuss umgekommen.

Das russische Verteidigungsministerium hat den Tod von Generalleutnant Valery Asapov in Syrien bestätigt. Er sei bei Kämpfen gegen IS-Verbände in der Gegend der Stadt Deir ez-Zor ums Leben gekommen. Laut russischen Informationen war der Offizier der bisher ranghöchste russische Militär, der auf dem syrischen Schlachtfeld gestorben ist. Asapov hatte sich gemäss dem Moskauer Verteidigungsministerium an einem Kommandoposten der syrischen Truppen aufgehalten, wo er den Regierungseinheiten in der Operation zur Befreiung der Stadt Deir ez-Zor aus der Hand der islamischen Extremisten geholfen hatte. Dabei wurde er durch einen Mörserbeschuss tödlich getroffen. Valery Asapov war Kommandant der 5. Armee im östlichen russischen Militärbezirk. Gemäss russischen Quellen handelt es sich hier um eine der vier strategischen russischen Kommandos. Es befindet sich in Ussurijsk bei Wladiwostok. – Am Samstag haben alliierte Kräfte unter amerikanischem Kommando durch einen raschen Vorstoss ein grosses Ölfeld in Deir ez-Zor aus der Hand von Militanten des Islamischen Staates (IS) zurückerobert. In einer separaten Offensive haben die syrische Armee und von Iran unterstützte Milizen mit russischer Luftdeckung auch in diesem Monat eine mehrere Jahre alte IS-Belagerung von Teilen von Deir ez-Zor auf der anderen Seite des Euphratflusses durchbrochen. Dank der Vorstösse gegen den IS sind von den USA unterstützte Kräfte und die (von Moskau und Teheran unterstützte) syrische Regierungsseite in fast physische Tuchfühlung geraten. [TA]