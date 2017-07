ZÜRICH

30. Juni 2017

Der britische Oberrabbiner Ephraim Mirvis war am vergangenen Wochenende zu Gast in Zürich. Er hielt er am Schabbat Reden in der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich (ICZ) und gab einen Schiur im Minjan Wollishofen. Ferner besuchte Rabbiner Mirvis die Kinder der jüdischen Schule Noam und sprach beim Charity-Brunch der Stiftung Stipendienfonds der Noam. Auf dem Foto zu sehen sind die Rabbiner Noam Hertig, Ephraim Mirvis und Marcel Ebel.