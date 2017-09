Hohe Offizielle verhaftet

U-BOOT AFFÄRE

4. September 2017

Polizeiliche Untersuchung nimmt ihren Fortgang.

Nachdem es rund um die israelische U-Boot-Affäre – es geht um den Verdacht auf Bestechungen in grösstem Umfang im Zusammenhang mit dem Kauf deutscher U-Boote – während einigen Woche ruhig gewesen ist, horchte die Öffentlichkeit am Sonntag wieder auf, als die Nachricht von weiteren Verhören und sechs Verhaftungen durchsickerte. Wie erst gestern bekannt wurde, ist schon vor zehn Tagen Atalia Rosenbaum, die frühere stellvertretende Chefin des Nationalen israelischen Sicherheitsrats NSC wegen Verdacht auf Informationspreisgabe aus NSC-Sitzungen und der Vermittlung von Bestechung verhört worden. Zu den am Sonntag verhafteten sechs Offiziellen gehören auch David Shiran, der ehemalige Stabschef von Premier Netanyahu und der ehemalige Marinekommandant Eli Marom. Wie am Sonntag verlautete, ist in den nächsten Tagen mit weiteren Festnahmen ehemaliger oder noch aktiver hochrangiger IDF-Offiziere zu rechnen. [JU]