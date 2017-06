Hoffen auf Ossoff

USA

Andreas Mink, 16. Juni 2017

Eine Nachwahl für den US-Kongress in Georgia bringt am kommenden Dienstag eine wichtige Entscheidung über die Zukunft der Trump-Präsidentschaft – ein junger, jüdischer Demokrat hat gute Chancen auf einen Sieg.



Im Nordwesten von Atlanta tobt die teuerste Wahlschlacht aller Zeiten für einen Sitz im US-Kongress. Dort entscheiden die Stimmbürger in dem sechsten Wahlkreis von Georgia am 20. Juni über die Neubesetzung ihres Kongress-Mandats. Beide Parteien und ihre Anhänger haben insgesamt 45 Millionen Dollar an Spenden in das Rennen investiert. Dabei würde eine Niederlage der Republikanerin Karen Handel gegen den Demokraten Jon Ossoff die starke Mehrheit der Konservativen im Repräsentantenhaus kaum schmälern. Aber im sechsten Distrikt geht es um sehr viel mehr: Die Wahl stellt nach fünf Monaten im Weis-sen Haus den ersten, realistischen Test für die Beliebtheit von Präsident Donald Trump dar. Eine Niederlage der «Grand Old Party» in dem traditionell konservativen Wahlkreis könnte die durch Trumps permanente Kapriolen arg geprüfte Loyalität vieler Republikaner erschüttern und ein Erdbeben im Kongress auslösen. Umso erstaunlicher wirkt daher, dass beide Kandidaten über Trump gar nicht reden. Dies ist den lokalen Verhältnissen in Georgia geschuldet, sagt aber auch viel über die Lage der Demokraten auf nationaler Ebene aus.

Indikator für Veränderungen

Der sechste Kongress Wahlkreis in Georgia war immer wieder ein Indikator für tiefgreifende Veränderungen in der amerikanischen Politik. Nach Jahrzehnten demokratischer Dominanz ging der Bezirk Ende der 1970er Jahre zu den Republikanern über. Dies war eine Folge der Bürgerrechts Gesetze der Demokraten unter Präsident Lyndon B. Johnson. Die Gleichberechtigung der Schwarzen liess viele weisse Südstaatler zu den Republikanern abwandern, die dadurch religiös-konservativere Züge annahmen. Im sechsten Distrikt wurde die Partei bis 1999 zwei Jahrzehnte lang von Newt Gingrich vertreten, ihrem Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus und Anführer der konservativen Attacke auf die Präsidentschaft von Bill Clinton. Anschliessend blieb der Wahlkreis fest in republikanischer Hand. Im November 2016 gewann der Abgeordnete Tom Price dort 62 Prozent. Allerdings kämpfen die Demokraten seit einigen Jahren energisch um eine Rückeroberung von Kongress-Mandaten in Georgia.

Anlass zu Hoffnung gibt ihnen der demografische Wandel speziell im Ballungszentrum Atlanta. Im sechsten Distrikt ist der Anteil von Weissen von 90 in Gingrichs Tagen auf heute 70 Prozent geschwunden. Dabei sind die verbliebenen Weissen meist gut ausgebildet. Sie verfügen über relativ hohe Einkommen und sind moderatkonservativ. Daneben haben Afroamerikaner sowie zugewanderte Latinos und linksliberale Weisse aus dem Norden das Fundament für eine Renaissance der Demokraten geschaffen. Bei den Zwischenwahlen 2014 und im letzten November erwiesen sich diese Hoffnungen zwar als Illusion. Aber immerhin konnte Donald Trump im sechsten Distrikt Hillary Clinton nur sehr knapp mit zwei Prozent Vorsprung schlagen. Im Januar hat Trump den Abgeordneten Price als Gesundheitsminister in sein Kabinett geholt und damit eine Nachwahl notwendig gemacht.

Moderate Positionen

Dabei hat Jon Ossoff im April bei den Demokraten mit 48 Prozent der für beide Parteien abgegeben Stimmen mühelos die erste Runde gewonnen. Unter einem Dutzend Republikanern qualifizierte sich Karen Handel dagegen lediglich mit knapp 20 Prozent der Stimmen. Die 55-Jährige ist hart konservativ und wurde als Abtreibungsgegnerin auch landesweit bekannt. In Georgia gewann Handel zwar die Wahl für den Posten des Innenministers im Jahr 2006. Aber anschliessend hatte sie bei Bewerbungen um einen Senatssitz und den Gouverneurs Posten keine Chancen mehr. Heute liegt sie bei Umfragen im sechsten Distrikt etwa fünf Punkte hinter Ossoff.

Der ist mit 30 Jahren nicht nur erstaunlich jung, sondern hat auch nie zuvor ein politisches Amt bekleidet. Ossoff kann jedoch auf eine hochkarätige Ausbildung verweisen. Er stammt aus einer jüdischen Familie in Atlanta, hat bei Madeleine Albright und dem späteren US-Botschafter Israels Michael Oren an der School of Foreign Service der Georgetown University in Washington studiert und zuvor die London School of Economics besucht. Anschliessend hat Ossoff fünf Jahre lang für den schwarzen Demokraten Hank Johnson aus Atlanta im Kongress gearbeitet. Seither leitet er eine Produktionsfirma für Filmdokumentation etwa über Menschenschmuggler und den Krieg gegen den Islamischen Staat. Heute hält Ossoff diese Projekte als Engagement für Menschenrechte hoch. Ansonsten vertritt er im Wahlkampf betont moderate Positionen. Ossoff will das soziale Netz verteidigen, lehnt jedoch Steuererhöhungen für Wohlhabende ab. Auch eine Verstaatlichung des Gesundheitswesens fehlt auf seinem Programm ebenso wie ein freies Studium an gliedstaatlichen Universitäten. Doch genau mit diesen Zielen begeistert Bernie Sanders dieser Tage die demokratische Basis.

Die spielt im sechsten Distrikt zwar eine gewisse Rolle. Trotz ideologischer Differenzen kann Ossoff aber auf die Unterstützung linker Wähler rechnen, weil diese Trump eine Lektion erteilen wollen. Bei Umfragen schneidet der charmante und stets ordentlich gekleidete Ossoff zudem sehr gut bei Jüngeren und Frauen ab, während Handel bei den Männern führt. Aber der Demokrat braucht für einen Erfolg über Handel unter voraussichtlich 200 000 Wählern am 20. Juni einige Tausende moderater Republikaner. Und bei diesen verliert Trump landesweit zunehmend an Beliebtheit. Laut einer Umfrage der örtlichen Zeitung «Atlanta Journal Constitution» würden über zehn Prozent der Trump Wähler im sechsten Distrikt heute nicht mehr für ihn stimmen. 57 Prozent der Wähler insgesamt stellen Trump ein schlechtes Zeugnis aus. Die Ablehnung der von Trump unterstützten Reform des Gesundheitswesen liegt in der Region noch höher. Trotz einer Flut negativer Attacken nehmen 52 Prozent der Stimmbürger Ossoff positiv wahr. Für Handel liegt dieser Wert nur bei 42 Prozent.

Signal für die Zukunft

Starken Rückhalt geniesst Trump landesweit nurmehr bei älteren Weissen, vor allem aber Evangelikalen mit 78 Prozent. Auf lokalem Niveau wird hier ein Spiegelbild des Trends erkennbar, der Trump in das Weisse Haus verholfen hat. Im nördlichen «Rostgürtel» konnte er weisse Demokraten aus der Arbeiterschaft anziehen. Nun befürchten konservative Strategen, dass Trump den Demokraten nicht nur in Atlanta, sondern in Vororten landesweit besser gestellte und unabhängige Weisse in die Arme treibt. Um diese Hoffnung zu realisieren, dürfen Demokraten wie Ossoff jedoch nicht als radikale Anhänger des linken «Widerstandes» gegen Trump auftreten.

Auch Handel benötigt skeptische Republikaner und Unabhängige für einen Erfolg. Deshalb meidet sie das Wort «Trump» ebenfalls. Als Vizepräsident Mike Pence jüngst in den Bezirk kam, trat Handel zwar an einer geschlossenen Spendenveranstaltung mit ihm auf. Aber öffentlich wollte sie sich nicht einmal mit dem bei speziell unter Christlich-Konservativen beliebten Pence sehen lassen. Trump selbst hält sich mit erstaunlicher Disziplin aus dem Wahlkampf heraus. Er hatte im April kräftig für Handel geworben und Ossoff via Twitter attackiert. Doch seither hält Trump auf Distanz zu der Wahlschlacht im sechsten Distrikt. So kann er auch Abstand zu einer allfälligen Niederlage Handels halten.

Ein Sieg Ossoffs gäbe den Demokraten berechtigen Anlass zum Jubeln. Aber die Partei steckt in einem Richtungskampf, der gerade erst begonnen hat. Dabei hat diese Woche einen überraschend klaren Erfolg für moderate Kräfte gebracht. Am Dienstag trat in dem ebenfalls einem rapiden, demografischen Wandel unterworfenen Südstaat Virginia der Linke Tom Perriello gegen den Establishment-Favoriten Ralph Northam an. Perriello hatte Progressive wie den Finanzier George Soros sowie die Senatoren Bernie Sanders- und Elizabeth- Warren an seiner Seite. Dennoch konnte der moderatere Northam einen klaren Erfolg davontragen. Allerdings hatten beide im Gegensatz zu Ossoff klar Front gegen Trump gemacht.

Ein klares Signal für die Zukunft der Demokraten kam daher nicht aus Virginia. Und selbst wenn Ossoff am Dienstag die Hoffnungen seiner Partei erfüllt, sind die Richtungskämpfe bei den Demokraten damit noch längst nicht ausgestanden. Dafür ist das Verlangen des Sanders-Flügels nach einer linkspopulistischen Neuausrichtung viel zu stark. In diesem Zusammenhang könnte Ossoffs Vermeidung von Trump auf den zweiten Blick wegweisend für die Partei sein. Um landesweit wieder solide Mehrheiten zu gewinnen, können sich die Demokraten nicht bequem auf das wachsende Entsetzen über Trump unter Moderaten verlassen. Die Partei braucht ein klares und stimmiges Programm, das jenseits von Rassenschranken und Identitätspolitik die Nöte breiter Mehrheiten von Amerikanern anspricht. 