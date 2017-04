Hoffen auf Ossoff

US-POLITIK

16. April 2017

Am Dienstag wählt der 6. Kongress-Bezirk in Georgia einen Nachfolger für den republikanischen Gesundheitsminister Tom Price. Dabei hat der 30-jährige, jüdische Demokrat Jon Ossoff in einer traditionell konservativen Region erstaunlich gute Chancen.

Anfang Woche haben Wähler in dem erzkonservativen Wahlkreis um Wichita, Kansas, den Republikanern eine unliebsame Überraschung bereitet. Bei einer Nachwahl unterlag der demokratische Kandidat dem republikanischen mit der erstaunlich geringen Differenz von 53 zu 46 Prozent. Bei den Wahlen im November hatte der jetzige CIA-Chef Mike Pompeo den Landkreis noch mit einem Abstand von 27 Prozent gewonnen.

In Kansas waren es vorwiegend gebildete und wohlhabendere Weisse in Vororten, die den Republikanern den Rücken gekehrt haben. Am Dienstag könnte sich dieses Schauspiel in Georgia wiederholen. Dies womöglich mit herben Konsequenzen für die Konservativen (Link).

Auch der 6. Kongress-Wahlkreis im Nordwesten von Atlanta gilt als konservative Hochburg und ist seit den 1990er Jahren fest in der Hand der Republikaner. Im «Sixth District» leben vorwiegend gebildete und besser gestellte Weisse. Diese wählen schon seit 1979 zuverlässig Republikaner und haben in den 1990er Jahren Newt Gingrich nach Washington entsandt, den damaligen Sprecher des Repräsentantenhauses und Führer der hart-rechten Opposition gegen Bill Clinton. Allerdings ist der Anteil von Weissen in dem Landkreis von damals 90 auf heute 70 Prozent geschwunden. Dies geht auf den Zuzug von eher liberalen Bürgern aus dem Norden und Nordosten, aber auch auf wachsende Anteile von Latinos und Asiaten zurück – Gruppen, die eher demokratisch wählen.

Doch in den letzten Jahren hatte der Arzt Tom Price problemlos zwei Drittel der Stimmen für die Republikaner gewonnen. Nun dient Price jedoch als Gesundheitsminister im Kabinett von Donald Trump. Deshalb finden am 18. April Nachwahlen für sein Mandat statt.

Und die entwickeln sich zu einer politischen Sensation. Georgia veranstaltet für Kongress-Sitze «Dschungel-Vorwahlen», bei denen Kandidaten beider Parteien in theoretisch unbegrenzter Zahl gegeneinander antreten. Nun bewerben sich ein Dutzend Republikaner und fünf Demokraten. Die linksliberale Basis sammelt sich jedoch hinter Jon Ossoff. Der 30-Jährige stammt aus einer jüdischen Familie aus Atlanta, hat bei Madeleine Albright und dem späteren US-Botschafter Israels Michael Oren an der «School of Foreign Service» der Georgetown University in Washington studiert und zuvor die London School of Economics besucht. Anschliessend hat Ossoff für den schwarzen Demokraten Hank Johnson aus Atlanta im Kongress gearbeitet und eine Produktionsfirma für Filmdokumentation geleitet.

In den letzten Wochen hat Ossoff zudem über acht Millionen Dollar an Spenden und 7000 freiwillige Helfer aus dem ganzen Land angelockt. So wurde der 6. Bezirk unversehens zu einem Schlachtfeld von nationaler Bedeutung. Von Trump geschlagen und im Kongress wie Gliedstaaten in der Minderheit, wollen die Demokraten hier den Neustart hin zu Majoritäten unternehmen – oder zumindest neues Selbstbewusstsein schöpfen und Trump einen Dämpfer versetzen. Sie bauen auf Umfragen, die Ossoff bis zu 40 Prozent Vorsprung auf den stärksten Republikaner geben (Link).

Kommt er dank des zersplitterten Feldes am 18. April über die 50 Prozent-Marke, bleibt Ossoff ein zweiter Wahlgang gegen einen einzigen Konservativen erspart. Dabei sähen seine Chancen schlechter aus. Allerdings hat Trump den Bezirk nur mit 1,5 Prozent Vorsprung auf Hillary Clinton gewonnen. Langfristig verbessern sich die Aussichten der Demokraten ohnehin im gesamten Grossraum Atlanta aufgrund des bereits erwähnten, demographischen Wandels. [AM]