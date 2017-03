«Hizbollah und Hamas sind nicht auf Konfrontation aus»

ISRAELS MILITÄRISCHER ABWEHRCHEF

2. März 2017

Aber: Gazastreifen befindet sich am Rande einer Krise.

Die in Libanon aktive, pro-iranische Hizbollahmiliz und die den Gazastreifen kontrollierende Hamas-Bewegung würden in «absehbarer Zukunft» keine Konfrontation mit Israel suchen, doch der notleidende Gazastreifen nähere isch unter der Herrschaft der Hamas einer Krise. Das erklärte am Mittwoch Herzl Halevy, Chef der militärischen Abwehr, vor der Knessetkommission für Aussenpolitik und Verteidigung. Wie Leute berichteten, die während der Ausführungen Halevys anwesend waren, sagte der Abwehrchef, die militärische Abwehr des Landes habe während des Gazakriegs von 2014 «hervorragende Leistungen» erbracht und ihre Lektionen gelernt. In seinem am Dienstag veröffentlichten Bericht über den Krieg hatte Staatskontrolleur Joseph Shapira gerade an den Leistungen der militärischen Abwehr im Krieg von 2014 harsche Kritik geübt. Halevy meinte laut Anwesenden an seinen Ausführungen auch, die Offensivtunnels der Hamas würden keine «existentielle Bedrohung für Israel» bedeuten. Dennoch vermied der Abwehrchef es, diese Gefahr zu verniedlichen. Das Militär würde, wie er hinzufügte, «beträchtliche Mittel» imvestieren, um sich mit den Tunnels zu befassen. Einige Teilnehmer am Auftritt Halevys betonten, der Offizier warnte vor einer Instabilität in der Westbank vor allem für den Fall, dass die dortigen Einwohner das Gefühl haben sollten, es gebe keine Hoffnung auf irgendwelche Bewegung. [TA]