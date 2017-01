Hitlers «Mein Kampf» ein Bestseller für 2016

DEUTSCHLAND

5. Januar 2017

85000 Exemplare des Buchs in einem Jahr verkauft.

Nicht weniger als 85000 Exemplare der kommentierten Ausgabe von Adolf Hitlers «Mein Kampf» wurden im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft, seitdem es zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg zum Druck freigegeben worden war. Das Buch «Hitler, Mein Kampf: Eine kritische Ausgabe» ist in seiner achten Auflage, wie «Der Spiegel» schreibt, der auch darauf hinweist, dass das Buch im April die Spitze der Bestsellerliste zierte. Das 70jährige Copyright des antisemitischen Werks erlosch im deutschen Bundesstaat Bayern am 1. Januar 2016, wodurch dessen Druck im Lande ermöglicht wurde. Die Publikation war kontrovers: Einige jüdische Gruppen unterstützten die kommentierte Ausgabe, andere lehnten sie ab. Das Münchner Institut für zeitgenössische Geschichte sagte, es habe das Buch publiziert, um unkritischen und unkommentierten Versionen zuvorzukommen, und weil man hoffte, die neue Ausgabe würde helfen, den Kultstatus des Buchs zu zerstören. «E stellte sich heraus», sagte Institutsdirektor Andreas Wirsching, «dass die Furcht völlig unbegründet war, wonach die Publikation Hitlers Ideologie fördern oder sie sogar gesellschaftlich akzeptabel machen würde und den Neo-Nazis eine neue Propagandaplattform bieten würde.» Die Debatte über Hitlers Weltanschauung und sein Verhältnis zur Propaganda würde im Gegenteil die Chance offerieren, sich mit den Konsequenzen totalitärer Ideologien zu befassen, und die zu einer Zeit, da autoritäre politische Ansichten und rechtsgerichtet Slogans im Vormarsch begriffen seien. [TA]