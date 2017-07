Historisches Recht auf Selbstbestimmung

INTERVIEW

Eva Burke, 7. Juli 2017

Die jüdische Organisation Harif fördert sephardische Juden – ein Gespräch mit der Gründerin Lyn Julius über ihr Engagement.



tachles: Wie kamen Sie auf den Namen Harif?

Lyn Julius: Wir fanden, dass «Harif» (aus dem Hebräischen «scharf», «würzig») sich auf alle Gruppen bezieht, auf Juden aus Afrika, wie etwa aus Marokko, und Juden aus dem Nahen Osten wie Irak oder der Türkei.

Was bewog Sie, die Organisation ins Leben zu rufen?

Vor über zehn Jahren wurde mir immer mehr bewusst, dass die Misrachi-Juden – und damit beziehe ich mich vor allem auf Juden aus den arabischen Ländern – eine Geschichte und eine Vergangenheit haben, die generell oft über-sehen wird, von der allgemeinen Bevölkerung, aber auch von aschkenasisch-jüdischen Menschen. Die Diaspora besteht ja aus 90 Prozent aschkenasischen Juden, und im Vergleich zu ihnen verblasst unsere Vergangenheit, unsere Geschichte und unsere Kultur. Während zahlreiche Organisationen, Historiker, Überlebende, Journalisten, Anwälte und Psychologen eingehend auf den Holocaust in all seinen Aspekten eingegangen sind, und es immer noch tun, wurde unsere Geschichte, unsere Verfolgung und unser Flüchtlingserlebnis verdrängt. Ausserdem zieht die misrachische Gemeinschaft es eher vor, im Hintergrund zu verbleiben. Unsere Gemeinschaft – ich spreche vor allem aus der Sicht einer in London lebenden Journalistin – hat sich mehr dem religiösen Gemeindeleben gewidmet – wir renovieren Synagogen, weihen eine neue «sefer thora» ein, organisieren Feste mit einheimischen, kulinarischen Köstlichkeiten. Erst unlängst und zögernd vielleicht, haben wir erkannt, dass auch wir unsere Vergangenheit aufarbeiten müssen.

Was verstehen Sie unter dem Flüchtlingserlebnis?

Das Thema der palästinensischen Flüchtlinge wird weltweit diskutiert und ist ja ein Grundpfeiler für Friedensgespräche. Dabei ist aber nur wenigen bewusst, dass die misrachischen Juden nach dem Zweiten Weltkrieg auch Flüchtlinge waren, dass sie – sehr ähnlich wie es den Juden in Deutschland erging – während des Krieges unter antisemitischen, oft an die Nürnberger Gesetze erinnernden Verboten litten,- die dann zu ihrer Flucht und schlussendlich zu einem Exodus führten: Ihnen wurde das Bankkonto gesperrt, ihre Häuser wurden konfisziert, gewisse Karrieren und Berufe waren Juden verboten. Wir litten unter vielen anderen Schikanen und Erniedrigungen. In den dreissiger Jahren erlebten die Nazi-Parteien und Nazi-Jugendgruppen in Irak eine förmliche Blütezeit. Die von den Nazi inspirierten Pogrome gegen die jüdische Gemeinde von Bagdad – allgemein als «farhud» («gewaltsame Enteignung») bekannt – fand am 1. Juni 1941 statt. Es fanden Hinrichtigungen statt, Mord, Vergewaltigung, Juden wurden eingesperrt und blieben verschollen.

Dieses Jahr, zufällig auch am 1. Juni, be-gingen wir den 76. Jahrestag des «farhud» – in der Uno 2015 zum internationalen Yom Farhud ernannt. Der «farhud» war sozusagen das Todesurteil der irakischen jüdischen Gemeinde – meine Mutter und so viele Mitglieder meiner eigenen Familie haben diese Tage miterlebt. Der «farhud» entfachte die «ethnische Säuberung» der Juden in den arabischen Ländern, wo sie seit Jahrhunderten existiert hatten. Die Juden wurden zu Flüchtlingen (850 000). Diese Tatsache wird aber in allen heutigen Debatten und Argumentationen zum Flüchtlingsthema verschwiegen. Lange vor der palästinensischen Flüchtlingskrise (im Jahr 1948 mit 711 000 Flüchtlingen), lange vor der heutigen und so tragischen Verfolgung von Christen in diesen Ländern wurden- die Juden zu Flüchtlingen. Sie waren die Ersten.

Wie erklären Sie sich diesen Antisemitismus?

Der Antisemitismus in den arabischen Ländern ist nicht die Konsequenz der Staatsgründung Israels, wie vielfach angenommen, er ist zeitlich weit im Voraus zu erkennen. Er geht auf das tief verwurzelte islamische Konzept «dhimmi» («nicht muslimischer Bürger») zurück, das Juden als zweitrangige Einwohner eines muslimischen Staates sieht. Wohl existierte eine relativ friedliche Koexistenz, doch wissen wenige, dass Diskriminierung, Hass und Vorurteile gegen Minderheiten an der Tagesordnung waren, damals vor allem gegen die jüdische Minorität, aber auch gegen die christliche Minderheit. Schlussendlich mündeten diese unterschwelligen Feindselig-keiten, vermischt mit dem späteren Nazismus, in die Vertreibung der Juden.

Geht es bei Ihren Visiten im britischen Par-lament, bei Ihren Diskussionen mit den Parlamentsabgeordneten um Wiedergut-machung für enteigneten Besitz?

Wiedergutmachung, eine Rückzahlung oder eine Rückerstattung beschlagnahmten Besitzes – wie es in Deutschland passierte – ist unwahrscheinlich und liegt, wenn überhaupt, in der fernen Zukunft. Anträge werden zwar registriert (auch in Israel), und vielleicht kommen solche Anträge in zukünftigen Friedensgesprächen auf die Agenda. Uns geht es heute aber vielmehr um eine aufrichtige Geschichtsschreibung. Uns geht es darum, dass wir, die wir aus diesen Ländern mit Nichts geflohen sind, heute und allgemein als Flüchtlinge anerkannt werden. Es geht uns um die Ausbildung des Bewusstseins dieses Themas, die Öffentlichkeit muss sensibilisiert werden. Bis heute haben wir seitens dieser Regierungen nicht einmal eine Entschuldigung erhalten.

Für Harif und für Sie geht es aber auch darum, die misrachische Kultur zu feiern – die Errungenschaften, Kunstwerke und Literatur.

Wir kommen aus Ländern, in denen wir Juden massgeblich an der Geschichte und an der Entwicklung des Landes – etwa Irak oder Ägypten – beteiligt waren. Dank unter anderem der Alliance israélite universelle waren Juden «westlich» erzogen; auch waren wir als jüdische Gemeinde natürlich eng mit dem Westen verbunden. Somit trugen Juden beträchtlich zur Gestaltung des modernen Zeitalters in diesen Ländern bei. Autor des ersten Romans in Irak war, beispielsweise, Jaakub Bilbul, Gründer des tunesischen Kinos war Albert Samama, Gründer des Nationalheaters in Ägypten war Yacoub Sanua, und Regierungsmitglied Joseph Aslan Cattaoui Pasha half bei der Verfassung der ägyptischen Konstitution in 1923 mit. Alle waren Juden. Wir waren führend im Transport- und im Finanzwesen, in der Theaterwelt und in der Wirtschaft. Die allgemeine Bevölkerung war kleiner als die in Europa, und so schien der Einfluss, den die Juden in diesen Bereichen ausübten, sogar noch markanter. Die Kehrseite war Ressentiment, Neid und böses Blut. Die jüdische misrachische Bevölkerung hat sich unter dem Kolonialismus emanzipiert und tat dies sehr erfolgreich – es war eine Art goldenes Zeitalter, aber schlussendlich führte es zur Auslöschung, zur Enteignung dieser Gemeinde und zu deren Exodus.

Wie steht es mit der zeitgenössischen Literatur zu diesem Thema?

Wir erleben zurzeit eine wahre Explosion! Während vor vielen Jahren nur in Hebräisch und etwa in Französisch Bücher zu diesem Thema erschienen, sehen wir heute viele neue Bücher, darunter auch Memoiren, vor allem ägyptischer Juden, junge Schriftsteller – vielfach Frauen. Ein tiefes Verlangen, unsere Geschichte der Welt vorzustellen, scheint Fuss zu fassen. So hat auch der Literaturredaktor von «The Jewish Chronicle» Gerald Jacobs ein interessantes Buch, «9 Love Letters», vorgestellt – wo aschkenasische und misrachische Geschichte und Kultur in einer persönlichen Liebesgeschichte wiedergegeben werden. Sie helfen auch, das Spannungsverhältnis zwischen Aschkenasim und Sephardim in Israel, zum Beispiel, zu lindern.

Was ist die Schlussfolgerung in Ihrem Buch?

Mein Buch «Uprooted» ist nach Themen geordnet: es geht um Nostalgie, um Vertreibung, um den Kolonialismus und die Befreiung der Juden aus dem «Dhimmi»-Status. Es geht um Enteignung und um die Rechte eines einheimischen, antiken Volkes – der Misrachi-Juden im Nahen Osten und in Afrika – die, als ethnische Minderheit und im Nahen Osten beheimatet, ein historisches Recht auf Selbstbestimmung haben. Dieses einheimische Volk, so sehe ich es, war seit jeher in Nahost ansässig – die Juden waren ja lange vor den Arabern in diesen Gebieten angesiedelt. Sie haben also ein Anrecht auf ihren eigenen souveränen Staat Israel im Nahen Osten. Ähnlich wie die Kurden, oder die Berber – beides uralte Völkergruppen – haben sie dieses Anrecht. Dies rechtfertigt die Existenz Israels als jüdischer Staat. 

Lyn Julius: Uprooted. Valentine Mitchell Verlag, London 2017.