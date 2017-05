Historischer Rekord gebrochen

ISRAEL-TOURISMUS

10. Mai 2017

Noch nie seit Staatsgründung 1948 kamen so viele Touristen in einem Monat wie im April 2017.

Der Monat April des laufenden Jahres scheint für die israelische Tourismusbranche ein Rekordmonat gewesen zu sein. Die 349000 Gäste, die im Berichtsmonat den jüdischen Staat besucht haben, stellen nämlich die höchste Zahl für ankommende Touristen dar, die seit Staatsgründung je in einem Monat registriert worden sind. Gegenüber dem Vorjahres-April betrug die Zunahme 40 Prozent, und seit Januar 2017 hat der Tourismus in die Wirtschaft des Landes sieben Milliarden Dollar fliessen lassen – auch das ein Rekord. Tourismusminister Yariv Levin hat eine klare Meinung zu dieser Entwicklung: «Eine klare Politik bringt auch klare Resultate. Jeden Monat verfolgen wir aussergewöhnliche Statistiken, welche den Fortschritt illustrieren, die wir in der Tourismusindustrie erzielen, vebunden mit einem beeindruckenden Beitrag an die israelischen Wirtschaft und Arbeitskraft. Dieser wichtige Meilenstein ist Bestandteil eines positiven Trends, der sich seit ungefähr dem letzten halben Jahr entwickelt.» [TA]