Historische Wende: Frauen dürfen am Lenkrad sitzen

SAUDI-ARABIEN

28. September 2017

Vom kommenden Sommer an dürfen Vertreter des «schwachen Geschlechts» Autos chauffieren.

Von Sommer 2018 an dürfen Frauen im ultra-konservativen Saudi-Arabien zm ersten Mal überhaupt offiziell Autos chauffieren. Damit ging eine Schlüsselforderung der Aktivistinnen für Frauenrechte in Erfüllung, die bisher mit Inhaftierung rechnen mussten für die Zuwiderhandlung gegen das Verbot. Als einziges Land der Welt hatte Saudi-Arabien bis jetzt Frauen vom aktiven Autofahren ferngehalten, und seit Jahren ehielten sie international eine negative Publizität für die Inhaftierung von Frauen, die sich dem Verbot widersetzten. König Salman und sein junger Sohn und Erbe, Kronprinz Mohammed, haben allerdings bereits damit begonnen, die Atmosphäre zu testen, als sie diesen Monat Frauen aus Anlass des National-Feiertags gestatteten, das Hauptstadion des Landes in Riyadh zu besuchen, das bis jetzt Männern für das Verfolgen von Sportanlässen vorbehalten war. Der König und sein Sohn haben auch mehr Unterhaltung und Vergnügen in dem weitgehend immer noch puritanischen Land zugelassen. – Die neue Verordnung soll im Juni 2018 in Kraft treten. [TA]