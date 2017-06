Hirngespinst oder Prognose?

ISRAEL

Jacques Ungar, 16. Juni 2017

Ganz offen streben israelische Politiker des rechten Lagers an, die Zahl der Siedler jenseits der «grünen Linie» auf eine Million aufzustocken – ein kühnes Unterfangen.



Wie realistisch ist die Ansicht rechtsstehender israelischer Politiker, die das Ziel von einer Million israelischer Bürger in Siedlungen jenseits der «grünen Linie» immer offener anstreben? Zunächst wäre man versucht, hier von einem Siedler Hirngespinst zu sprechen oder zumindest von Wunschdenken der israelischen «Pioniere» der Moderne. Wer sich aber die Entwicklung des Siedlungswerks in den letzten fünf Jahrzehnten vor Augen hält, wäre gut beraten, anstelle von leichtfertigen Pauschalurteilen eine differenzierte Betrachtungsweise an den Tag zu legen. Das Ziel von einer Million israelischen Siedlern wäre demnach eine zwar kühne, aber je nach Entwicklung des politischen Umfelds in Israel und dessen näherer und weiterer Nachbarschaft (die USA eingeschlossen) nicht mehr ganz wirklichkeitsfremde Prognose.

Blättern wir kurz die statistischen Materialien durch, die sich seit dem Sechstagekrieg von 1967 in Israel angesammelt haben. Da findet man auf einer Landkarte aus dem Jahr 1968 ganze fünf spärlich bewohnte Siedlungen jenseits der «grünen Linie». Deren Errichtung war übrigens – heute kaum zu glauben – von der Arbeitspartei (IAP) weitgehend aus Sicherheitsgründen gefördert worden. Überhaupt machen Siedlerkreise heute kein Geheimnis aus der Tatsache, dass die Befürworter des Ausbaus des Siedlungswerks in der Westbank und dem Gazastreifen vor dem Wechsel von 1977, als der Likud unter Menachem- Begin an die Macht gelangte, der IAP zu grossem Dank verpflichtet ist. Heute würde die Partei wahrscheinlich viel dafür geben, dies ungeschehen zu machen. In einem diese Woche erschienenen Artikel zitiert «Haaretz» aber massgebliche Siedleraktivisten aus jenen Jahren: «Alle Entwicklungsphasen der Westbankstadt Ariel sind von der IAP abgesegnet worden. Die Trans-Samaria-Strasse, der Bau von Ortschaften wie Givat Zeev, Maale Adumim oder Beit Horon waren alle das Werk der IAP.» Vor dem Machtantritt des Likud gab es in den Gebieten mit Kiriat Arba nur gerade eine urbane Siedlung.

Erklärte Regierungspolitik

Was 1968 mit, wie gesagt, fünf Siedlungen zu Buche geschlagen hat, sieht heute total anders aus. Heute leben in der Westbank bereits über 380 000 israelische Bürger. Erschwerend kommt dabei für die Suche nach einer politisch diplomatischen Lösung des Konflikts der Umstand hinzu, dass über 40 Prozent der Siedler (fast 170 000 Menschen) ausserhalb der sogenannten Siedlungsblöcke leben, die Israel auch für den Fall einer Regelung mit den Palästinensern unter seiner Souveränität behalten will. Nicht eingeschlossen in diesen Zahlen sind übrigens die jüdischen Bewohner von Ostjerusalem, die Israel seit der Annektierung dieses Stadtteils statistisch ebenso wenig in der Rubrik «Siedler» aufführt wie die Bewohner von nicht bewilligten Aussenposten, von denen es laut «Frieden jetzt» über die ganze Westbank verstreut fast 100 geben soll.

Hillel Cohen, Leiter des Zentrums für das Studium des Zionismus an der Hebräischen Universität, erklärte gegenüber «Haaretz»: «Es war die erklärte Regierungspolitik, die Zahl der Juden in den Gebieten zu erhöhen. Man machte Fünf- und Zehnjahrespläne und sprach davon, wie man 100 000, dann 300 000 und schliesslich eine halbe Million Siedler anziehen kann.» Von hier bis zur eingangs genannten Zahl von einer Million Israeli in den Gebiet ist der Weg schon wesentlich kürzer. Schliesslich betonte Cohen die wesentliche Rolle, die Ariel Sharon für das Wachstum der Westbanksiedlungen gespielt habe: «Für ihn war die Begründung hinter der Ausweitung der Siedlungen die Verhinderung der Möglichkeit der Errichtung eines Palästinenserstaates.» Das war notabene der gleiche Ariel Sharon, der gegen Ende seiner politischen Karriere den israelischen Abzug aus dem Gazastreifen beschlossen und durchgeführt hat.

Verhärtung der israelischen Haltung

Das israelische Siedlungswerk hat aber nicht nur einen statistisch-historischen Aspekt, sondern auch eine nicht weniger wichtige zukunftsbezogene Seite. Das hängt entscheidend zusammen mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump zu Beginn des laufenden Jahres. In jedem künftigen Friedensabkommen mit den Palästinensern werde Israel bestrebt sein, isolierte Siedlungen, die nicht in das Territorium des jüdischen Staates integriert würden, als Enklaven im palästinensischen Gebiet zu belassen. Sie würden unter israelischer Souveränität sein. Das sagte Premierminister Binyamin Netanyahu gegenüber hochrangigen Offiziellen der Administration Trump. Im Vergleich zu Netanyahus Position, die 2014 der Administration Obama zu deren «Rahmendokument» präsentiert wurde, bedeutet dies eine merkliche Veränderung und Verhärtung der israelischen Haltung. Seinerzeit hatte der israelische Regierungschef offeriert, dass Siedler, die in ihren Häusern zu bleiben wünschten, dies «unter palästinensischer Jurisdiktion» tun würden. Nicht nur in diesen Belangen lässt sich eine klare Verhärtung der Haltung Netanyahus feststellen. In einer Rede vor der Knesset aus Anlass des 50 Jahrestags des Sechstagekriegs meinte der Premier etwa, dass in keinem Abkommen mit den Palästinensern Siedlungen evakuiert werden würden. Jeder habe im Gegenteil das Recht, in seinem Heim zu leben, betonte Netanyahu, und niemand werde «entwurzelt» werden. Sollten diese Modifikationen sich als korrekt herausstellen, geht man wohl kaum falsch in der Annahme, dass der israelische Regierungschef sich einmal mehr von seinen Koalitionspartnern aus der Siedlerecke hat plattdrücken lassen. Das wiederum würde die Zahl von einer Million Siedlern langfristig wohl eher von einem Hirngespinst zum Bestandteil einer durchaus ernst gemeinten politischen Prognose machen. Gegen diese Schlussfolgerung spricht vor allem die Tatsache, dass im Nahen Osten langfristige Überlegungen oft höchst kurzfristiger Natur sind. 