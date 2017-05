Hindernisse bei Rückerstattung von jüdischem Eigentum

POLEN

1. Mai 2017

Think Tank: Warschau hält sich als einziger EU-Staat nicht an Abmachungen.

Ein unabhängiger Think Tank, der Rückerstattungsthemen verfolgt, berichtet, das Polen als einziger EU-Staat sich nicht an eine internationale Übereinkunft hält, welche die Rückerstattung jüdischen Eigentums gestattet, das im Zweiten Weltkrieg konfisziert worden ist. Die Autoren des Berichts des Europäischen Shoah-Hinterlassenschaftsinstitut (European Shoah Legacy Institute) halten fest, dass westeuropäische Staaten unmittelbar nach dem Krieg eine Gesetzgebung entwickelt hatten, welche die Rückerstattung jüdischen Eigentums regulierte. In Osteuropa würden jedoch Polen und Bosnien-Herzegowina als «die einzigen Staaten dastehen», die es bisher nicht fertiggebracht hätten, eine umfassende private Rückerstattungsorganisation auf die Beine zu stellen für Eigentum, dass entweder im Holocaust oder während des kommunistischen Regimes den rechtmässigen Besitzern entwendet worden sei. Laut dem Bericht hätten beide Länder kurz nach dem Weltkrieg eine private Eigentums-Rückerstattungsgesetzgebung eingerichtet, doch diese Massnahmen seien von «kurzlebiger Natur» gewesen. – Vor dem Zweiten Weltkrieg und dem Einmarsch der Nazis lebten in Polen die meisten Juden in einem europäischen Staat. [TA]