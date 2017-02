Hindernisse auf dem Weg zur Ehe umschiffen

ISRAEL

Andrew Tobin, 17. Februar 2017

Probleme mit der Ehe fangen für viele Juden in Israel bereits vor der Hochzeit an – nun soll Heiratswilligen geholfen werden, das komplizierte Prozedere zu meistern.

Viele Israeli fühlen sich entfremdet angesichts des Hochzeitsprozederes in ihrem Lande. Sie haben genug von der Bürokratie und den strikten religiösen Erfordernissen. Einige wollen daher das ultraorthodox dominierte Oberrabbinat reformieren, indem sie Alternativen zu dessen Monopol für Eheschliessungen und anderen Themen zum persönlichen Status in Israel schaffen.

Kundenorientiertes Auftreten gefordert

Der charedische, also ultraorthodoxe, Rabbi Yisroel Meir Riani denkt aber, dass das Oberrabbinat einfach einen besseren Kundendienst braucht. Seine rabbinische Gruppe Benoam hat sich die Aufgabe zur obersten Priorität gemacht, Israeli zu helfen, die viele verärgernde Bürokratie der staatlichen Eheschliessung zu umschiffen. Dank einer finanziellen Unterstützung hat die Gruppe im vergangenen Monat ihr Ehe-Programm ausgeweitet. «Die Menschen wundern sich», sagte Riani, «warum sie sich mit diesem Prozedere abzugeben haben und warum es dieses Ehe-Monopol gibt. Sie sind ausgesprochen zornig aufs Oberrabbinat. Und genau hier treten wir auf den Plan.»

Das Oberrabbinat und seine Verbündeten in der Regierung haben Benoam seit der Gründung 2015 akzeptiert. Das Wort heisst auf hebräisch «angenehm», und die Rabbiner sehen die Gruppe als eine charedische Antwort auf Tzohar, eine andere rabbinische Gruppe, welche die Eheregistrierung durch allgemein flexiblere religiöse Prinzipien offeriert. Ein Sprecher des aschkenasischen Oberrabbiners David Lau meinte, das Oberrabbinat sei für Benoam, das es als die einzige religiöse Dienstleistungsgruppe ansieht, die ihre Autorität anerkennt.

Menschen bei der Eheschliessung helfen

«Sollte morgen irgendeine andere Gruppe entstehen, würden wir sie unterstützen», sagte der Sprecher Pinkhas Tannenbaum. «Wir unterstützen jede Organisation, die den Menschen bei ihrer Eheschliessung hilft, solange sie den Regeln des Oberrabbinats folgt», fügte er hinzu. Damit deutete er an, dass Tzohar diese Erfordernis nicht erfüllt.

Riani gehörte zu der Handvoll meist junger charedischer Gemeinderabbiner, die Benoam gegründet haben. Sie waren, wie er sagte, durch die wachsende öffentliche Unzufriedenheit mit dem Oberrabbinat motiviert, das viele als religiösen Zwang ausübend und schwierig in der Zusammenarbeit betrachten. Mitglieder der säkularen Mehrheit in Israel müssen ihre Jüdischkeit der Behörde gegenüber beweisen. Das ist nicht immer einfach, wenn einer oder beide ihrer eingewanderten Vorfahren nicht jüdisch oder unter nicht orthodoxen Rabbinern konvertierten.

Trennung von Religion und Staat?

Gemäss der jährlich durchgeführten Erhebung von Hiddush («Erneuerung»), einer der religiösen Pluralismus fördernden Gruppen, unterstützen 2016 63 Prozent der Israeli die Trennung von Religion und Staat, was die Aufhebung des Oberrabbinats in seiner jetzigen Form bedeuten würde; 2012 waren es erst 56 Prozent. Uri Regev, der Vorsitzende von Hiddush, weist auf die Hindernisse hin, die jüdische Israeli auf dem Weg zur Eheschliessung antreffen. Hunderttausende von Israeli können in ihrem eigenen Land den Bund der Ehe nicht schliessen, sagte er. Einerseits werden sie als jüdisch genug betrachtet, um Bürger zu sein, doch sie sind religiös dazu nicht qualifiziert. Das schliesst die Familien vieler Immigranten aus der ehemaligen UdSSR ein, die aufgrund des israelischen Rückkehrergesetzes eintrafen, das eine Person nach Grundsätzen für jüdisch erklärt, die weniger strikt sind als die Halacha, das rabbinische Gesetz. Millionen würden es vorziehen, keine orthodoxe Heirat zu schliessen, doch sie haben, wie Regev erklärte, keine Wahl. Die jüngste Hiddush-Erhebung zeigte, dass fast die Hälfte der Israeli keine orthodoxe Hochzeit haben möchten.

Eine Kluft schliessen

Indem Benoam freundschaftliche und hilfreiche Unterstützung offeriert, will die Organisation den Ruf und die Autorität des Oberrabbinats stärken. «Wir kämpfen darum, dass jeder Jude die beste Dienstleistung durch das Rabbinat bekommt, und, ja, wir glauben, dass das das Rabbinat stärken wird», sagte Riani. «Die Oberrabbiner wissen, dass unser Projekt sehr wichtig und nötig ist, und sie anerkennen, dass unser Erfolg die Kluft zwischen dem Oberrabbinat und der israelischen Öffentlichkeit schliessen wird.»

Benoam hat nach eigenen Angaben heute rund 1000 Mitglieder, rund die Hälfte der Gemeinderabbiner in Israel, auch etwa 300 religiöse Zionisten, die darauf tendieren, das jüdische Gesetz in einer entgegenkommenderen Art zu sehen. Tzohar behauptet, über 600 Rabbiner dieser Ausrichtung als Mitglieder zu haben. Während Benoam ein ganzes Spektrum religiöser Dienstleistungen offeriert, von der Beschneidung bis zur Beerdigung, ist sein Flaggschiff ganz klar die Hilfe bei der Eheschliessung. Dieses Programm wurde im Juni lanciert und expandierte im vergangenen Monat mit der Finanzierung durch den orthodoxen Philanthropen Elio Moti Sonnenfeld. Er gab der Organisation den neuen Namen Benoam Danielle zur Erinnerung an seine Tochter, die bei einem Autounfall starb.

Rund 60 Rabbiner arbeiten laut Riani für Benoam Danielle und beantworten von morgens bis mitternachts während der Woche und vor und nach Schabbat an Wochenenden Anrufe auf der Hotline. Benoam verfügt auch über eine Website und ein Büro in Ramat Gan. Benoam Danielle erhält rund 20 Anrufe pro Tag, und Riani hofft, dass die Organisation eines Tages 5000 Paaren im Jahr dienen kann. Das wären 15 Prozent aller Eheschliessungen pro Jahr in Israel. Viele Jahre lang versuchten das Oberrabbinat und charedische Politiker, die Arbeit von Tzohar zu behindern, zu der laut seiner Website auch ein privates Register, «zugeschnitten auf säkulare Paare», gehört. Vor allem wurde versucht, den Vorsitzenden Rabbi David Stav davon abzuhalten, Leute für die Hochzeit zu registrieren, die nicht in Shoham wohnen, einem Vorort von Tel Aviv, in dem er Oberrabbiner ist.

Kooperation mit den Oberrabbinern

Das religiöse Establishment Israels unternimmt alles, um Benoam zum Erfolg zu verhelfen. «Wir haben eine sehr gute und enge Kooperation mit den Oberrabbinern von Israel und auch mit dem israelischen Religionsministerium», sagte Riani. Laut Stav handelt es sich hierbei nur um PR. Das Handeln des Oberrabbinats bedürfe keiner speziellen Verbindungen. Er weist auch darauf hin, dass Tzohar gewisse Dienstleistungen wie die Verifizierung der Jüdischkeit eines Paares offeriere, auf die sich das Rabbinat verlasse. In einer weiteren Perspektive sagt Stav voraus, dass Benoam seiner Gruppe weder schaden noch der Reputation des Rabbinats helfen würde. «Wenn einmal eine Zeit kommt, in der kein Bedarf mehr für Tzohar besteht, werden wir sagen: Wunderbar, wir haben unsere Mission erfüllt. Wir registrieren aber mehr Eheschliessungen als Jerusalem und Tel Aviv zusammen. Menschen kommen zu uns, weil sie eine andere Option haben wollen.» Regev glaubt nicht, dass mehr Gruppen wie Benoam oder Tzohar Israels Eheprobleme lösen werden. «Diese Gruppen setzen dem religiösen Zwang des Rabbinats ein freundliches Gesicht auf, doch gelangen sie keinen Schritt weiter, Israel aus den Fittichen des Rabbinats zu lösen und einer liberalen Demokratie näherzubringen.»

Jedes Jahr gehen Tausende von Juden ins Ausland, die nicht in Israel heiraten können oder wollen. Beliebtestes Ziel ist immer noch Zypern. Und inzwischen verzichten immer mehr ganz auf eine Ehe. Eine wirkliche Veränderung werde sich laut Regev erst einstellen, wenn die Öffentlichkeit dies verlange. 