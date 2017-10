Heuchelei im System

STANDPUNKT

HANS STUTZ, 27. Oktober 2017

Unlängst erklärte Jürg Stahl, SVP-Nationalrat und Präsident von Swiss Olympics, dem Internationalen Olympischen Komitee (IOK) kämen die Kandidaten abhanden. Deshalb sei das IOK bereit, für westliche Demokratien gangbare Lösungen auszuhandeln. Im Klartext: Mit Diktaturen und korrupten Scheichen haben es grosse Sportverbände wie IOK, FIFA oder Uefa leichter, ihre profitablen Grossveranstaltungen nach ihren Wünschen und Vorgaben durchzuführen. Die Sportfunktionäre beschwören selbstverständlich die Wichtigkeit von Menschenrechten, aber sobald die Kameras ausgeschaltet sind, kümmert sich keiner um die Einhaltung der Versprechen.

Zum Beispiel Fussball. Der Weltfussballverband FIFA propagiert seit Jahren den Kampf gegen Rassismus, führt aber die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Russland durch. In jenem Land also, dessen Hooligans als besonders gewalttätig gelten und häufig rechtsextrem sind, aber über gute Verbindungen zu Sportfunktionären verfügen.

Heuchelei gehört eben zum System, auch nach skandalösen Ereignissen. Wie in diesen Tagen in Rom. Der Fussballclub Lazio Roma ist seit Jahrzehnten bekannt für seine rechtsextremen Ultras, aber auch für rechtsextreme Spieler, die das Publikum mit gestrecktem Arm grüssten. Das führte gelegentlich zu Skandalen, nicht jedoch zu Abstieg oder Ausschluss.

Im Gegenteil. Der neueste Skandal ist die Folge des letzten. Lazio-Fans hatten unlängst zwei dunkelhäutige Spieler einer gegnerischen Mannschaft mit rassistischen Gesängen verunglimpft. Das Sportgericht beschloss, sie für ein Spiel auszuschliessen. Doch der Lazio-Präsident hintertrieb das Urteil, indem er im Olympia-Stadion jenen Stadionbereich für die Lazio-Fans öffnen liess, der sonst den Anhängern des Stadtrivalen AS Roma vorbehalten ist. Und dies erst noch zu einem symbolischen Eintrittspreis von einem Euro.

Die militanten Ultras, die sich als «die Unbeugsamen» bezeichnen, nützten die Präsidenteneinladung zum politischen Auftrieb. Sie hinterliessen Kleber, die AS-Roma-Fans als «Juden» oder «Schwuchteln» beschimpften. Das hätte für einen Skandal nicht ausgereicht: Antisemitische wie homophobe Aussagen sind zwar in Fussballstadien nicht alltäglich, führen aber selten zu Reaktionen. Doch die Lazio-Ultras hatten noch Kleber produziert, die Anne Frank im Trikot der AS Roma zeigten. Die Putzequipen bemühten sich, die Spuren möglichst schnell zu beseitigen, doch die Empörung war nicht mehr zu stoppen.

Und so tut der Lazio-Präsident in diesen Tagen, was Sportfunktionäre in solchen Fällen meist tun: Er bemüht sich um symbolische Auftritte und Gesten. Er besucht – zusammen mit Club-Managern und Spielern – demonstrativ die Synagoge. Er legt einen Kranz nieder beim Denkmal der Deportierten. Er verspricht zukünftig, jedes Jahr 200 jugendliche Fans nach Auschwitz zu begleiten. Sie sollen kapieren, «worum es eigentlich geht». Mit Verlaub, das wissen die militanten Ultras bereits. Nicht nur in Rom. Seit vielen Jahren gehört das Lied «Eine U-Bahn, eine U-Bahn, eine U-Bahn bauen wir, von X bis nach Auschwitz» quasi zum Repertoire, auch wenn es selten zu hören ist. Auch in deutschsprachigen Ländern. Fakt bleibt: Clubverantwortliche entziehen sich meist erfolgreich der Verantwortung für gesellschaftliche Erscheinungen, die sie mit hervorgebracht haben. Sie sehen sich nicht genötigt, wirksame Massnahmen zu ergreifen, die Anhängern von bekannten rassistischen Fangruppen den Stadionzugang verunmöglichen würden. Und das wird so bleiben, auch weil die Clubs und Sportverbände auf die Unterstützung von Politikern zählen können, sei dies lokal, national oder auch international.







Hans Stutz ist Journalist mit Schwerpunkt Rassismus und Rechtsextremismus.