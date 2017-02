Hetze nach sinkenden Umfragewerten

NIEDERLANDE

20. Februar 2017

In knapp vier Wochen wählen die Holländer ihr neues Parlament. Viele Monate lag die Partei des Islamophoben Geerts Wilders bei den Umfragen an erster Stelle, nun schmilzt der Vorsprung. Wilders verschärft nun die Hetze.

Geerts Wilders weiss, wie seine Auftritte weite Verbreitung finden. Er ruft die Medienleute zu einem Meeting an einen Ort, in dem viele Migranten leben. So am vergangenen Samstag im Rotterdamer Vorort Spijkenisse. Er hetzte dort erneut gegen nordafrikanische Einheimische. Zwar seien die Marokkaner «nicht alle Abschaum», behauptete er, aber es gebe «viel marokkanischen Abschaum in Holland". Wilders ist ein Wiederholungstäter: Vor wenigen Monaten wurde er von einem Gericht in Schiphol wegen ähnlicher Äusserungen aus dem Jahr 2014 der Diskriminierung schuldig befunden, allerdings kam er ohne Strafe davon.

Wilders will nach einem Wahlsieg seiner Freiheitspartei (PVV) den Islam weitgehend verbieten. Damit dieser Vorschlag nicht als offenkundige Widerhandlung gegen die Religionsfreiheit erscheint, spricht er «von islamischer Ideologie». Er fordert aber weiterhin ein Verbot des Korans und die Schliessung der Moscheen.

Wilders Freiheitspartei PVV war bei den Umfragen seit vielen Monaten die wählerstärkste Partei, kam aber kaum über 20 Prozent hinaus. In den vergangenen Wochen sank dieser Vorsprung, die PVV ist nun dicht gefolgt von der regierenden liberalen Partei des Ministerpräsident Mark Rutte. Die Chance, dass er nach der Wahl mit der PVV zusammen regieren werde, sei jedoch «null», sagte Rutte kürzlich im Fernsehen und bestätigte dies zur Sicherheit auf Twitter: «Null Prozent, Geert. NULL Prozent. Es. Wird. Nicht. Passieren.» Er setzte sich damit auch von seiner Vergangenheit ab: Rutte hatte nach den letzten Wahlen Wilders in die Regierung geholt, bis dieser nach einigen Monaten den Posten polternd wieder verliess. Auch die anderen grossen Parteien haben angekündigt, nicht mit der Partei des Islamophoben Wilders zusammenarbeiten zu wollen. [HS]