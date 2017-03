ZÜRICH

Claudia Kühner, 10. März 2017

Was aus Theodor Herzls Vision geworden ist, darüber diskutierten ein Wiener Autor und ein Tel Aviver Professor im Zürcher Schauspielhaus.



Hat sich Herzls Idee tatsächlich in Realität umgesetzt? Ist Israel das Land, das sich der Visionär auch wirklich vorgestellt hat? Das beantwortete der fiktive Theodor Herzl am letzten Sonntagabend gleich selbst. Omanut hatte in Zusammenarbeit mit dem Schauspielhaus den Wiener Historiker und Schriftsteller Doron Rabinovici und den aus Deutschland stammenden Tel Aviver Soziologieprofessor Natan Sznaider zu einer szenischen Lesung eingeladen. Sie trugen abwechselnd mit dem Schauspieler Klaus Brömmelmeier als Theodor Herzl Ausschnitte aus ihrem fiktiven E-Mail-Wechsel miteinander und mit Herzl vor, der jüngst als Buch erschienen ist («Herzl reloaded. Kein Märchen», Suhrkamp Verlag, Berlin 2016). «Altneuland» und «Der Judenstaat» dienten den Autoren als Grundlage.

Unterschiedliche Ansichten

Ist Herzls «Judenstaat» ein «jüdischer Staat», wie er in Israel heute definiert wird? Das ist durchaus die Kernfrage, auf die Doron Rabinovici in der anschliessenden Diskussion unter der Leitung von Yves Kugelmann hinwies. Dass die beiden befreundeten Autoren politisch mitunter sehr unterschiedliche Sichtweisen pflegen, wurde in der Lesung rasch klar. Sonst wäre es ja auch keine interessante Auseinandersetzung.

Rabinovici ist sich sicher, dass Herzl keinen jüdischen Staat wollte, sondern einen Staat, in dem Juden in Sicherheit leben können, nicht zwingend als alleiniges Volk und nicht zwingend in Palästina. Er hatte auch andere Territorien für möglich gehalten. Sznaider hingegen sieht Israels Rechtfertigung auf diesem Land als Erfüllung der Verheissung. Nicht weil es in der Welt Antisemitismus gebe, habe der jüdische Staat seine Berechtigung. Rabinovici hingegen beruft sich auf den Holocaust, in dessen Folge die Weltgemeinschaft erkannte, dass Juden das Recht auf einen eigenen Staat haben. Hätten sie ihn gehabt und mit ihm einen sicheren Ort, wäre es zu dieser Menschheitskatastrophe nicht gekommen.

Menschenrechte oder starker Staat?

Von der Verheissung ausgehend, kann Sznaider in der Besetzung auch keine falsche Politik erkennen. Deshalb findet er die Frage von Siedlern berechtigt, weshalb man in Tel Aviv leben dürfe, nicht aber in Hebron. Herzl hält Sznaider vor, nicht verstanden zu haben, dass der Staat eine andere, positive Grundlage brauche als den Antisemitismus. Den Konflikt hält er nicht für lösbar, was seit 1921 schon klar sei, als sich Palästinenser ein erstes Mal gegen die jüdische Einwanderung erhoben. Sie haben nie und würden nie die Existenz Israels akzeptieren. Rabinovici argumentiert demgegenüber, dass «1948» keine Rechtfertigung braucht, die Siedlungspolitik hingegen schon. Da stossen Verheissung und modernes Völkerrecht aufeinander, das dem Staat Israel in den Grenzen von 1967 das rechtliche Fundament gab, nicht aber Besatzung und Besiedlung.

Recht hat Sznaider mit seiner Analyse, dass die Siedler die Legitimationshoheit erobert haben und die Linke hier versagt hat. Die Linke sozusagen in Anführungszeichen gesetzt, da diese im Grunde auch nicht gegen die Besetzung argumentiert. So ist nach seinen Worten auch eine Zweistaatenlösung nicht mehr möglich, während Rabinovici sie zumindest noch als theoretisches Konstrukt für machbar – und wünschbar – hält. Wiederholt plädiert er für Menschenrechte, im Gegensatz zu Sznaider, der für den starken Staat spricht. Allerdings hat auch er die Frage nicht beantwortet, wie sich Demokratie in nur einem Staat aufrechterhalten liesse, wenn er seinen jüdischen

Charakter behalten soll. 