Henry J. Heimlich verstorben

LEGENDÄRER MEDIZINER

19. Dezember 2016

Er wurde bekannt durch sein «Manöver», das mindestens Hunderttausend Menschen vor dem Erstickungstod bewahrt hat. Am Wochenende ist der Mediziner Henry J. Heimlich im Alter von 96 Jahren in Cincinnati verstorben.

Er hat sein «Manöver» nur ganz wenige Male persönlich angewandt. Zuletzt geschah dies im Mai diesen Jahres während des Mittagessens in seinem Seniorenheim. Da war einer 87-Jährigen ein Stück Hamburger in die Atemröhre geraten. Als sie heftig gestikulierend um Atem rang, eilte Dr. Henry Heimlich herbei, umfasste sie von hinten unterhalb der Rippen und bildete mit einer Hand eine Faust. Die ergriff der pensionierte Mediziner mit der anderen Hand und zog sie ruckartig nach hinten und oben. Dadurch wurde der Luftdruck in der Lunge der Seniorin schlagartig erhöht und das Fleisch-Partikel flog aus ihrem Mund.

Damals war Heimlich bereits 96 Jahre alt. Das nach ihm benannte «Heimlich-Manöver» (deutsch auch «Heimlich-Handgriff» genannt) hatte er 1974 in einem wissenschaftlichen Aufsatz vorgeschlagen. Die Methode stiess in Fachkreisen zunächst auf Ablehnung und Ignoranz. Doch der Facharzt für allgemeine und Thorax-Chirurgie gab nicht auf und sandte seinen Artikel an Zeitungen überall in den USA. Nachdem ein Leser an der Westküste und ein fünfjähriger Junge das Manöver lebensrettend angewandt hatten, wurde der als Henry Judah Heimlich in eine jüdische Familie in Wilmington, Delaware, geborene Mediziner eine Zelebrität (Link).

Heimlich trat in zahllosen Fernseh-Sendungen auf. Seine Methode soll mindestens hunderttausend Menschen vor einem qualvollen Erstickungstod bewahrt haben, darunter auch Politiker wie Ronald Reagan, den New Yorker Bürgermeister Ed Koch, sowie die Stars Elizabeth Taylor, Goldie Hawn, Cher, Walter Matthau, Halle Berry, Carrie Fisher und Jack Lemmon (Link).



Heimlich wuchs in einem Vorort von New York auf und studierte an dem renommierten Cornell Medical College in der City. Im Zweiten Weltkrieg bewährte er sich bei chinesischen Guerilla-Kämpfern in der Wüste Gobi und der Inneren Mongolei. Den Grossteil seiner Karriere verbrachte Heimlich in Cincinnati. Dort machte er Mitte der 1950er Jahre durch die Popularisierung einer zuvor von einem rumänischen Arzt entwickelten Methode für die Wiederherstellung beschädigter Speiseröhren von sich reden.

Nach dem Erfolg seines «Manövers» geriet Heimlich wiederholt in die Kritik von Fachkollegen, die sich an seinem Talent als Selbstvermarkter stiessen. Als Leiter eines «Heimlich Institute» entwickelte er zudem Methoden, die sich als fatale Fehlschläge erwiesen. Dazu zählt eine «Malaria-Therapie» für HIV-Aids, Krebs und andere Krankheiten. Sein eigener Sohn Peter hat Heimlich deshalb als einen Betrüger bezeichnet. Den Verdiensten des Arztes tut dies jedoch keinen Abbruch. [AM]