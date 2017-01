Heisst jüdisch sein rechts sein?

STANDPUNKT JUDENTUM 2.0

Richard C. Schneider, 20. Januar 2017

Jetzt, zu Beginn der Präsidentschaft Trump, wird man sich einmal mehr die Frage stellen, ob jüdisch sein zugleich rechts sein bedeutet. Mit Jared Kushner und David Friedman werden nun mindestens zwei Juden in der Trump-Administration in prominente politische Positionen gesetzt. Vor allem von letzterem kann man nun wahrlich nicht behaupten, dass er ein Fan von «Haaretz» sei und von allem, wofür diese Zeitung steht.

Die Netanyahu-Ära hat schon seit langer Zeit in der Weltöffentlichkeit den Eindruck erweckt, dass jüdisch sein nicht mehr für universale und liberale Werte steht. Selbst wenn die grosse Mehrheit amerikanischer Juden – rund 70 Prozent – eben diese Werte als die Ihren ansehen, so sind sie doch nur eine Art schweigende Mehrheit. Und wie so oft in der Politik, wer am lautesten brüllt, wird wahrgenommen und hat, scheinbar, recht.

Und so hat sich in den USA ein Trend herausgeschält, der vor allem Europäern einen falschen Eindruck vom amerikanischen Judentum vermittelt: dass nämlich viele grosse jüdische Organisationen rechtslastig (geworden) sind. AIPAC ist das berühmteste Beispiel, aber auch das American Jewish Committee (AJC) hat sich seit den achtziger und neunziger Jahren vielen konservativen Positionen angenähert, selbst wenn es nach wie vor «menschliche Werte» ehrt und sich auch für Nichtjuden einsetzt. Allein wie das einst linksliberale Blatt des AJC, «Present Tense», irgendwann eingestellt wurde, war eines der vielen Zeichen für die Veränderungen innerhalb der Organisation.

Die Entwicklung darf nicht verwundern. Ebenso wie die christliche und die islamische Welt nach «rechts» tendieren (oder extremistischer werden), hat auch das Judentum, das öffentliche Judentum in Israel, in den USA und auch in Europa, an irgendeiner Kreuzung häufig den Weg nach rechts beschritten.

Ist das schlecht? Wenn man die internationale Delegitimisierungskampagne gegenüber dem Staat Israel beobachten, wenn man sieht, wie der Antisemitismus überall auf der Welt zunimmt, so nimmt es nicht Wunder, dass jüdische Organisationen und die israelische Regierung einen aggressiveren, «nationalistischeren» Ton annehmen. Das immerhin ist eine gute Folge des Holocaust: Juden «erdulden» nichts mehr. Man wehrt sich. Lautstark, aggressiv, ohne Scham.

Es ist müssig sich zu fragen, was was bedingt. Die Wechselbeziehung zwischen der nicht jüdischen und der jüdischen Welt ist klar und offensichtlich und muss nicht weiter erläutert werden. Insofern ist «rechtes Judentum», was immer man darunter verstehen mag – und dass dies hier etwas generalisierend klingt, ist dem Schreiber dieser Zeilen bewusst –, zunächst nichts Schlechtes. Aber ebenso wie nicht jüdische rechte Bewegungen in demokratischen Staaten sich die Frage stellen lassen müssen, inwiefern sie sich noch an ein paar Grundwerte der Menschenrechte halten, ebenso müssen sich auch jüdische Organisationen diese Frage gefallen lassen. Wenn rechte jüdische Politik eine Verunglimpfung des «anderen» bedeutet, wenn sie rassistisch wird, zum Beispiel gegenüber Muslimen, dann stimmt etwas im Wertesystem solcher Organisationen nicht mehr, und das viel zitierte «or lagojim» («Licht unter den Nationen») ist dann nichts mehr wert. Darum müssen «rechte» Juden und jüdische Organisationen eines zulassen oder gar wieder erlernen: sich der Kritik zu stellen, den Dialog zu suchen, Widerspruch und Gegenargumente anzunehmen, abzuwägen und eventuell auch Kurskorrekturen durchzuführen. Das ist das Mindeste. Und nicht etwa, wie immer häufiger zu beobachten ist, das Verunglimpfen des Andersdenkenden. Das war nie und sollte nie jüdische Norm werden. Ganz egal, wo man politisch steht.

Richard C. Schneider ist Journalist und Filmemacher, war Studioleiter und Chefkorrespondent der ARD in Tel Aviv und leitet nun das ARD-Studio für Südeuropa in Rom.