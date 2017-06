Haus in Laos eröffnet

CHABAD-LUBAWITSCH

2. Juni 2017

Damit ist die Organisation in 92 Staaten vertreten.

Mit der Eröffnung eines zweistöckigen Chabad-Hauses in der laotischen Stadt Luang Prabang ist die chassidische Organisation welt weit in 92 Staaten permanent vertreten. Das Gebäude enthält einen grossen Esssaal, eine Synagoge Sitzräume und einen Garten mit einem Teich. Das Haus ist in der Nähe von Gästehäusern helegen, die viel von israelischen Reisenden frequentiert weren. Hierbei handelt es sich vor allem um Rucksacktouristen, die nach dem Militärdienst im Fernen Osten herumreisen. Das Chabad-Haus betreibt bereits ein koscheres Restaurant, hält wöchentliche Gottesdienste ab, Torahlektionen und Schabbatfestlichkeiten für rund 50 Personen. Rabbi Sholom Glitzenstein und seine Frau Tamar, die neuen Chabad-Emissäre in Laos, sind anfangs Jahr in dem Land eingetroffen, um das Haus zu einzurichten, in dem sie auch wohnen. Der Rabbi war zuerst in Bangkok stationiert, bevor er heiratete und sich einverstanden erklärte, in Laos tätig zu sein. Die Glitzensteins konnten Menschen via soziale Medien interessieren, sowie auch durch Besuche in touristischen Zentren, wo sie sich persönlich mit jüdischen Reisenden unterhielten. – Mobile Chabad-Rabbiner hatten vor der Errichtung des Chabad-Hauses Laos schon in den Sommermonaten und während der wichtigsten Feiertate besucht. [TA]