«Hauptsache Frieden»

USA

Andreas Mink , 17. Februar 2017

Donald Trump rückt bei seinem ersten Treffen mit Binyamin Netanyahu von einer Zweistaatenlösung im Palästinakonflikt ab – mögliche Alternativen für einen Frieden klingen dubios.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Donald Trump Mittwochmittag in Washington trat Binyamin Netanyahu als jovialer Schmeichler auf. Der israelische Premier lobte Trumps Memoirenband «The Art of the Deal» und brach bei der Erinnerung an erste Begegnungen mit Jared Kushner vor 20 Jahren in Heiterkeit aus. Heute ist Kushner als Spross einer Unternehmer-Familie mit tiefem Engagement für israelische Siedlungen auf der Westbank nicht nur Trumps Schwiegersohn. Er soll auch als Beauftragter Trumps Frieden zwischen Israel und den Palästinensern stiften. Diese neue Konstellation im Weissen Haus muss Netanyahu nach achtjährigem Dauer-Zank mit Barack Obama als höhere Fügung erscheinen.

Auf der Suche nach einem «akzeptablen Frieden»

Trump nahm Netanyahus Schmeicheleien dankbar auf. Besonders gut behagte ihm die Reaktion des Premiers auf die Frage eines israelischen Journalisten nach den seit Trumps Wahl zunehmenden, fremdenfeindlichen und antisemitischen Übergriffen in den USA. Netanyahu sagte dazu, Israel und die Juden hätten keinen besseren Freund als Trump. Der schüttelte Netanyahu daraufhin die Hand und erklärte die Pressekonferenz für beendet. Offen blieben Fragen nach seinen Beziehungen zu Russland, den immer intensiveren Konflikten mit Medien und Geheimdiensten in den USA sowie nach den Turf-Kämpfen und permanenten Leaks in seiner Umgebung. Merkwürdig erschien auch die Tatsache, dass der gros-se «Deal Maker» Trump die Forderung nach einer Zweistaatenlösung im Nahost-Konflikt ohne jede erkennbare Gegenleistung Israels zur Disposition stellte. Dies hatten Offizielle im Weissen Haus schon am Vorabend der Pressekonferenz bei einem Hintergrundgespräch mit Journalisten verkündet. Bei dem Auftritt mit Netanyahu sagte Trump, die Form einer Konfliktlösung sei ihm gleichgültig. Hauptsache sei ein für beide Seiten akzeptabler Friede.

Jüngst hatte Trump bei einem Telefonat mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping auch seine Zweifel an der «Ein-China-Politik» sang- und klanglos begraben. So erscheint er zunehmend nicht als hartleibiger Verhandler aus der Geschäftswelt, sondern eher als Weihnachtsmann, der selbstlos Gaben verteilt. Was genau in dem Päckchen mit der Aufschrift «Ein Staat westlich des Jordan» steckt, ist jedoch rätselhaft. Viele Beobachter stellen an diesem Punkt Trumps Mahnung an Netanyahu in den Vordergrund, Israel möge sich bei dem Bau von Siedlungen etwas zurückhalten. Am Mittwoch nickte Trump aber die wiederholte Erklärung des Premiers ab, die Palästinenser müssten als «Substanz» eines Friedens Israel als jüdischen Staat anerkennen und das Schüren von Hass auf Israel speziell an ihren Schulen einstellen. Als zweite Friedens-Bedingung nannte Netanyahu die Sicherung der militärischen Kontrolle Israels über Cisjordanien, um dort die Entstehung eines «islamischen Terror-Staates» zu verhindern.

Mangel an Planung

Dies rief umgehend scharfe Kritik von palästinensischer Seite hervor. Das Label «Frieden» passt ohnehin kaum auf einen von israelischen Siedlungen, Militärposten und Infrastruktur durchsetzten Flickenteppich Cisjordanien mit stetig schrumpfendem Territorium für eine gleichzeitig wachsende, palästinensische Bevölkerung. Die Bezeichnung «Staat» hat ein solches Konstrukt aber ganz sicherlich nicht verdient. Daher beschreibt Netanyahu mit seiner Forderung nach israelischer Sicherheitskontrolle über die Westbank auch nicht irgendeine harmonische Friedens-Zukunft, sondern nur den heutigen Stand der Dinge: Objektiv existiert zwischen Jordan und Mittelmeer nämlich bereits ein Staat. Nur hat dieser unterschiedliche Rechte und Freiheiten für nach Herkunft und Religion differenzierte Bewohner. Um daraus einen «Frieden» zu machen, braucht es in Netanyahus Augen anscheinend nur noch der formellen Zustimmung der Palästinenser.

Da diese aber kaum direkt zu bekommen ist, brachte Netanyahu an der Pressekonferenz eine weitere Idee ins Spiel: Verhandlungen zu einer umfassenden Aussöhnung sollten nicht allein mit den Palästinensern stattfinden, sondern mit den arabischen Nachbarstaaten. Diese bezeichnete Netanyahu als neue Freunde im Kampf gegen einen expansiven Iran. Trump hatte diese bereits in US-Medien zirkulierende «Regionalisierung» kurz zuvor nur sanft angetönt und war überrascht davon, dass Netanyahu offen davon sprach. Dieser Moment dokumentierte einmal mehr den Mangel an Planung und Vorbereitung Trumps als Präsident, dürfte die Beziehungen zu seinem Freund Netanyahu aber kaum trüben. Der dürfte den Zwischenfall als Botschaft aufnehmen, im Umgang mit Trump maximale Vorsicht zu üben. Denn womöglich steht hinter Trumps Verlangen nach Zurückhaltung beim Siedlungsbau nur der Wunsch, dass Israel nicht jede Baugenehmigung mit triumphalen Ankündigungen begleitet. Ein «Deal Maker» würde Bedingungen an Siedlungen knüpfen oder einen klaren Stopp verlangen – aber das scheint Trump nicht in den Sinn zu kommen.

Was aber eine (seit Jahrzehnten immer wieder aufgebrachte) «Regionalisierung» des Konfliktes angeht, so dürfte die Einbindung arabischer Nachbarn eine Schimäre bleiben. Unter diesen sind nur noch Ägypten und Saudi-Arabien halbwegs aktionsfähig. Beide Regime sitzen auf dem Pulverfass unzufriedener sunnitischer Bevölkerungen und mögen zwar eine Allianz mit Israel und den USA gegen Teheran betreiben. Aber weder das ägyptische Militär noch das saudische Königshaus wird es angesichts tief religiöser Bürger riskieren wollen, die Palästinenser «unter den Bus» einer «Einstaatenlösung» zu werfen. Dazu kommen als weitere Probleme, dass diese Spielart der «Regionalisierung» anscheinend weder für die Uno noch für die Europäer oder Russland eine Rolle vorsieht. Auch der Status der Türkei bleibt unklar.

Friedensprozess ohne Wert?

All dies dürfte zumindest Netanyahu klar sein. Aber offenkundig strebt er nach dem unabweisbaren Ende des 1993 in Oslo begonnenen Friedensprozesses zu einer Zweistaatenlösung hin wenn nicht eine für beide Konfliktparteien akzeptable Lösung, so doch einen neuen «Friedensprozess» an, der zumindest Washington einbindet. Angesichts der bereits umrissenen Probleme einer regionalen Lösung liegt auf der Hand, dass ein neuer «Friedensprozess» auf Jahre hinaus zumindest als Deckmantel für einen weiteren Ausbau der israelischen Infrastruktur in Cisjordanien dienen kann. Die Rückgabe der Golan-Höhen an Syrien scheint ohnehin vom Tisch zu sein. Und solange zumindest ein Friedensprozess stattfindet, könnten sich auch die Europäer auf die Bewältigung ihrer eigenen Probleme konzentrieren.

Dennoch bleiben Probleme. Für Netanyahu dürften diese primär in der Unberechenbarkeit von Trump liegen. Der steht inmitten eines hausgemachten Skandals um seine und die Beziehungen seiner Vertrauten zu Russland. Trump hat sich von einem Megadeal mit Wladimir Putin die umfassende Lösung aussenpolitischer Probleme der USA, angefangen bei dem Islamischen Staat (IS), versprochen. Doch Putin kämpf im Verbund mit Iran und Hizbollah für den Machterhalt des Assad-Regimes und eben nicht gegen den IS.

Trump betrachtet Iran aber als grossen Gegner Amerikas in der Region. Reagiert er auf die in den letzten Tagen zunehmenden Provokationen Moskaus mit einem harten Schwenk gegen Putin, so wird die Lage in Syrien und Irak noch unübersichtlicher. Denn dort stehen sich amerikanische und russische Streitkräfte bekanntlich direkt gegenüber. Akute Spannungen zwischen Moskau und Washington würden Israel das Leben neben dem Bürgerkriegsland Syrien noch schwerer machen und könnten Netanyahu Verhandlungsspielraum gegenüber Putin nehmen. Unter dem Strich liefe aber auch diese Entwicklung auf eine engere Bindung zwischen Washington und Israel gegen Iran und womöglich Russland hinaus. Die Palästinenser würden dabei marginalisiert. Dafür bringt ihnen der Machtwechsel in Washington einen neuen Friedensprozess ohne Wert (vgl. S. 4 und 7). 