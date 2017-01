Hat Netanyahu Geschenke für hunderttausende Schekel akzeptiert?

JERUSALEM

2. Januar 2017

Polizei will den Premierminister noch diese Woche unter Warnung verhören.

Zwei strafrechtlich wirksame Fälle hängen ominös über Premierminister Binyamin Netanyahu, schreibt der Journalist Gidi Weitz am 1. Januar auf «Haaretz» online. Die Polizei ihrerseits drängt nun auf ein Verhör des israelischen Spitzenpolitikers. Dass es bis jetzt noch nicht dazu gekommen ist, hat unter anderem damit zu tun, dass Netanyahu offenbar nicht sehr kooperativ ist bei der Fixierung von Sitzungen mit den Untersuchungsbeamten. Das mag Taktik sein, könnte aber effektiv darauf zurückzuführen sein, dass es Netanyahu langsam tatsächlich heiss wird und er alles daran setzt, um das Zustandekommen einer Sitzung mit den Polizeioffizieren hinauszuschieben. Als Regierungschef steht ihm nämlich das Recht zu, bei der Terminierung der Untersuchungen ein gewichtiges Wort mitzureden. Trotzdem verdichtete sich am Sonntag das Gerücht, wonach das erste Verhör bereits am Mittwoch dieser Woche stattfinden soll. - In der ersten Affäre wird Netanyahu verdächtigt, systematisch Geschenke und Gefallen von einer Anzahl steinreicher Geschäftsleute in Israel und im Ausland – genannt wird unter anderem der Milliardär Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses – entgegengenommen zu haben. Während zur ersten Affäre im Laufe der Tage und Woche stetig weitere Details durchsickern, ist die zweite Affäre nach wie vor gehüllt in ein fast undurchdringbares Dickicht der Geheimhaltung, vielleicht auch in ein absichtlich verbreiteter Kampfnebel. Bis jetzt scheint erst unwidersprochen zu sein, dass dieser zweite, mysteriöse Fall, was seinen Umfang betrifft, viel grösser ist als die erste Affäre, und, wie Weitz schreibt, «eine neue Seite des komplexen Charakters des Premierministers offenbaren würde». Jedenfalls verfügen Staatskontrolleur Avichai Mandelblit und General-Staatsanwalt Shai Nitzan offenbar seit einigen Monaten schon über Details der zweiten Affäre, wobei die Öffentlichkeit, die für Netanyahu gewählt hat, noch immer über die Einzelheiten im Dunkeln gelassen wird. Hohe Polizeistellen scheinen der Ansicht zu sein, dass die Details der zweiten Affäre, die im Zusammenhang stehen soll mit einer anderen bekannten Figur, eine strafrechtliche Untersuchung erforderlich machen würde. – Niemand, der nicht zum engen, kleinen Kreis der wirklich Informierten gehört, kann vorerst mehr als nur darüber spekulieren, ob die sich jetzt zusammenbrauenden Beweise oder auch nur Vermutungen gegen den israelischen Regierungs- und Likudchef mehr sind als nur die heisse Luft, welche frühere, meist aus parteipolitischen Motiven oder vor Wahlen hervorgeholte Skandale und Skandälchen verursacht haben, bevor sie dann wieder ergebnislos verpufft sind. Allerdings scheint es auch mehr als fraglich zu sein, dass das zutrifft, was das Büro des Premierministers, Netanyhu zitierend, als Antwort auf die beiden Fälle am Sonntag auf Lager hatte: «Da wird nichts sein, weil da nichts ist.» [JU]