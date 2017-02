Hat Hizbollah Raketengleichgewicht entscheidend verändert?

MÜNCHEN

20. Februar 2017

Schwere Befürchtungen an Sicherheitskonferenz.

Unter Berufung auf «sehr gute Quellen» verbreiteten westliche Geheimdienstquellen an der dieser tage in München abgehaltenen internationalen Sicherheitskonferenz Befürchtungen, wonach Raketen, die das strategische Gleichgewicht an der Meeresfront im Nahen Osten wesentlich verändern könnten, in die Hände der in Libanon tätigen pro-iranischen Hizbollahmiliz gelangt sein sollen. Trotz der jahrelangen, intensiven Bemühungen, vor allem Israels, soll es demnach der Hizbollah gelungen sein, auf dem Landweg via Syrien mindestens acht Exemplare der russischen Boden-Meerrakete vom Typ «Yakhont» nach Libanon zu schmuggeln. Diese Rakete, wie der Rüstungsexperte Ronen Berman am Sonntag in der Zeitung «Yediot Achronot» schreibt, wird vom Strand abgefeuert und besitzt eine Reichweite von 300 Kilometern. Laut Bergman gibt es bis jetzt in den Händen der militärischen Einheiten für die elektronische Kriegsführung kein wirksames Gegenmittel gegen die «Yakhont». Israels Geheimdienste warnen schon seit geraumer Zeit davor, dass diese Rakete sich im Besitz der Hizbollah befinden könnte. Sie dürfte in der Lage sein, die Bewegungsfreiheit der israelischen Marine, aber auch der 6. US-Flotte und der zivilen Schifffahrt im Mittelmeer wesentlich einzuschränken. Hinzu käme eine ernstzunehmende Gefahr für die israelischen Öl- und Gasbohrstellen im Mittelmeer. Bekanntlich kam es in den letzten Monaten zu mehreren, vermutlich israelischen Attacken gegen Waffentransporte von Syrien an die Hizbollah in Libanon. Laut «Yediot Achronot» kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Angriffe den Versuchen galten, Raketen wie die «Yakhont» nicht in die Hände der Hizbollah gelangen zu lassen. Westliche Geheimdienste vermuten nun, dass dies inzwischen geschehen ist. – An der Konferenz in München stiessen am Sonntag die Ausführungen des iranischen Aussenministers Mohammed Javad Zarif ebenfalls auf grosse Aufmerksamkeit. Iran würde nach seinen Worten «nie danach trachten, eine nukleare Waffe zu bauen». Ohne Israel wörtlich zu nennen, meinte Zarif ferner, es gebe einige Nicht-Mitglieder des nuklearen Anti-Proliferationsabkommens, die Beschuldigungen gegen die angeblich von Teheran ausgehende atomare Gefahr erheben würden. Sie hätten laut Zarif die «Kühnheit», über die iranische Gefahr zu sprechen, wenn sie effektiv die «destabilisierende Kraft in der Region» seien. Auf die jüngsten in den USA zu hören gewesene Warnungen an die Adresse Irans meinte Zarif: «Wir reagieren nicht auf Drohungen, sondern nur auf gegenseitigen Respekt.» Der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman bezeichnete an einer anderen Sitzung der Münchner Konferenz Qassem Suleimani, den Kommandanten der Iranischen Revolutionsgarden, als den «Terroristen Nummer Eins in der Welt». Iran selber beschuldigte der israelische Politiker, die Stabilität in jedem Staat des Nahen Ostens untergraben zu wollen. Im Übrigen sprach Lieberman sich in klaren Worten für die Zweistaatenlösung aus. [JU]