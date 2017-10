Hat General containerweise Waffen gehortet?

ISRAEL

24. Oktober 2017

Der Mann wurde bereits von der Militärpolizei verhört.

Ein hochrangiger Offizier der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte ist am Sonntag von der Militärpolizei seines Landes auf den Verdacht hin verhört worden, einen Schiffscontainer voller unbewilligter militärischer Güter besessen zu haben. Das berichteten die israelischen Medien am Montag. Die IDF warten nun die Ergebnisse der Untersuchungen ab, bevor allenfalls Entscheidungen hinsichtlich der militärischen Zukunft des Brigadegenerals getroffen werden. Eine vorläufige Untersuchung gegen den General war gestartet worden, nachdem die Militärpolizei Informationen dahingehend erhalten hatte, dass der General, als er von einer Basis zur anderen transferiert werden sollte, einen Schiffscontainer mit sich genommen haben soll. Dem Vernehmen nach hätte der Container dazu dienen sollen, die persönliche Ausrüstung des Offiziers zu transportieren. Dem Vernehmen nach liess der Mann auch andere militärische Ausrüstung ohne die entsprechende Bewiligung mitlaufen. Die Polizei untersucht, wie der Offizier der militärischen Ausrüstung habhaft werden konnte, zu der auch Kalashnikov-Gewehre und andere Waffen gehören sollen, und warum er es unterlassen hat, den Besitz der Güter zu rapportieren. Die Anwälte des Generals weisen in einer ersten Stellungsnahme auf die hervorragende Kampfkarriere ihres Mandanten in einer Anzahl wichtiger Positionen hin. [TA]