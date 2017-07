Hat der Casino-Milliardär den Premierminister fallengelassen?

ADELSON-NETANYAHU

Die präzedenzlose Frontpage einer Tageszeitung.

Die Schlagzeile des Mittwochs auf der ersten Seite der israelischen Tageszeitung «Israel Hajom» (Israel heute) spricht in mancher Hinsicht Bände. In Bezug auf die Behandlung der Tempelbergkrise wird der Artikel folgendermassen übertitelt: «Netanyahus Demonstration der Hilflosigkeit». Eine Aussage von dieser entwaffnenden Direktheit ist an sich schon ungewöhnlich. Direkt präzedenzlos muss die Wortwahl genannt werden, wenn man weiss, dass die Gratiszeitung «Israel Hajom» fest in den Händen des amerikanischen Casino-Zaren und bisherigem engen politischen Alliierten des israelischen Regierungschefs Binyamin Netanyahu ist. Im Untertitel des kritischen Artikels heisst es zu allem Ungemach noch: «Schwach und erschrocken». Wer mit solch scharfem Geschützt aufwartet, der muss sich im Klaren sein, dass sowohl die Leserschaft als auch die politischen Mitstreiter Netanyahus, geschweige denn seine Opposition, rasch zur Hand ist mit den verschiedensten Interpretationen für Adelsons Beweggründe. «Hat Adelson soeben Netanyahu fallengelassen?», lautet etwa mit einer gewissen Schadenfreude die Frage der liberalen Zeitung «Haaretz». Aber ganz allgemein herrschte am Mittwoch in Jerusalem die Ansicht vor, dass politisch-ideologische Alliierte, wie Adelson und Netanyahu es lange Zeit über gewesen sind, auch in Momenten währschafter Divergenzen zumindest der Öffentlichkeit gegenüber das Bild einer «heilen Welt» vorgaukeln. Sicher wird es nicht einfach sein, die Frage nach dem effektiven Verhältnis zwischen Adelson und Bibi präzise zu beantworten. Die nöchsten Tage und Wochen werden beweisen, in welchem Ausmass, wenn überhaupt, Netanyahu immer noch auf die Unterstützung des Milliardärs von Las Vegas rechnen darf. [JU]