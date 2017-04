Hat Assad noch hunderte Tonnen chemischer Waffen?

SYRIEN

16. April 2017

Äusserungen eines dersertierten syrischen Generals.

Der syrische Präsident Bashar al-Assad soll noch im Besitz von hunderten Tonnen chemischer Waffen sein, die vor der internationalen Völkergemeinschaft versteckt halten soll. Das erklärte Das erklärte der 2013 desertierte syrische Brigadegeneral Zaher al-Sakat gegenüber der britischen Zeitung «Telegraph». Der General, der heut ein einem nicht näher genannten europäischen Land lebt, gilt als Spezialist für die chemische Kriegsführung. Er hatte die entsprechende Abteilung der Fünften Division der syrischen Armee geleitet. Seit langem behauptet Sakat immer wieder, dass Assad weiter im Besitz eines Grossteils seiner chemischen Waffenreserven sei. «Sie gaben nur den Besitz von 1300 Tonnen zu, doch wir wisssen, dass sie effektiv fast das Doppelte dieser Menge besitzen, mindestens 2000 Tonnen», sagte Sakat gegenüber der britischen Zeitung. Der Brigadegeneral hatte in der Vergangenheit enthüllt, dass er vor seiner Desertierung drei verschiedene Male den Befehl zur Ausführung chemischer Angriffe erhalten hatte. Nach seinen Aussagen hatte er in den betreffenden Fällen die tödlichen Substanzen in den Bomben durch harmlose Chemikalien ausgetauscht. Ein früherer Kommandant des britischen chemisch-biologisch-radiologischen und nuklearen Regiments (CBRN) schätzte Sakats Äusserungen als «plausibel» ein. [TA]