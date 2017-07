Harte Worte aus Ankara

TÜRKEI

26. Juli 2017

Erdogan: Unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung will Israel sich die el-Aqsa-Moschee aneignen.

In einer Rede in Ankara sagte der türkische Staatspräsident Recip Tayyip Erdogan, Israel versuche unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung den Muslimen die el-Aqsa-Moschee zu entreissen. «Wer Israel kennt», sagte er unter anderem, «der ist sich bewusstr, dass die Einschränkungen gegen die el-Aqsa-Moschee nicht aus Sicherheitsüberlegungen getroffen worden sind.» Das waren die härtesten anti-israelischen Äusserungen des türkischen Präsidenten seit Ausbruch der Tempelbergkrise. Die Installation der Metall-Detektoren veranlassten Erdogan, Gespräche mit verschiedenen arabischen Politikern zu führen, unte anderem sogar mit dem saudischen König Salman. In seinen Gesprächen rief der Türkenpräsident die Muslime der Welt auf, sich aktiv an der Verteidiguzng der el-Aqsa-Moschee zu beteiligen. «Wenn Israels Soldaten unvorsichtig den Grund der el-Aqsa mit ihren Kampfstiefeln verschmutzen, indem sie simple Ausreden als Vorwand benutzen und dann leichtfertig dort Blut vergiessen, liegt de Grund dafür, dass sie dazu im Stande sind, darin, dass wir Muslime nicht genug getan haben, um unseren Anspruch auf Jerusalem geltend zu machen.» - Und mit einem Staatsmann, der sich derart ätzender Worte gegen den jüdischen Staat bedient, hat dieser die diplomatischen Beziehungen erst vor einigen Monaten wieder normalisiert. Das wirft Fragen auf, die nicht so leicht zu beantworten sein dürften. [JU]