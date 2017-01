Harsche Kritik an Trump

In einem E-Mail-Austausch mit dem «New Yorker» geht der berühmte Autor Philip Roth scharf mit dem neuen US-

Präsidenten ins Gericht. Vor 13 Jahren publizierte Roth mit «Verschwörung gegen Amerika» einen Roman über die Verwandlung Amerikas in einen faschistischen Staat. Dies geschieht zu Beginn des Zweiten Weltkrieges unter Charles Lindbergh als Präsident. Für den «New Yorker» war die Amtseinführung von Donald Trump Anlass, bei Roth eine Reaktion einzuholen. Immerhin stellt Trump seine Präsidentschaft unter das isolationistische Motto des realen Lindbergh: «America First». Roth schrieb, «es fällt leichter, die Wahl von Charles Lindbergh zu imaginieren als die von Donald Trump». Lindbergh habe als Pilot enormen Mut gezeigt und heroische Taten vollbracht. Trump sei dagegen nur ein «Trickbetrüger». Der 83-jährige Autor bezeichnet sich als lebenslangen Demokraten. An den Amtszeiten von Republikanern wie Richard Nixon und George W. Bush habe ihn vieles gestört: «Aber keiner von ihnen war als Mensch so verarmt wie es Trump ist: Er hat keine Ahnung von Regieren, Geschichte, Wissenschaft, Philosophie, Kunst; er ist unfähig, Subtilitäten oder Nuancen zu erkennen oder auszudrücken und ihm geht jeder Anstand ab.» Dazu benutze er ein Vokabular von 77 Worten. Roths grösste Sorge besteht darin, dass Trump völlig unberechenbar und nun mit allem zu rechnen sei – der 70-Jährige könne sogar eine nukleare Katastrophe auslösen.