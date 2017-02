Harsche Kritik an Marsch von Neo-Nazis in Sofia

JÜDISCHER WELTKONGRESS

Ein Veranstaltungsverbot der Stadtverwaltung nutzte nichts.

Mit Besorgnis reagierte am Montag Robert Singer, CEO des Jüdischen Weltkongresses (JWK) nach der planmässigen Durchführung am Wochenende eines alljährlichen, massiven Marsches von Neo-Nazis, des so genannten Lukov-Marsches, in der Hauptstadt Sofia, der trotz eines Veranstaltungsverbots der Stadtverwaltung mit Bürgermeisterin Yordanka Fandakova an der Spitze. «Namens der jüdischen Gemeinde von Bulgarien heissen wir das von der Bürgermeisterin ausgesprochene Verbot, sind aber besorgt, dass nicht einmal diese Deklaration von Autorität dieser Demonstration von hass und Antisemitismus Einhalt gebieten konnte», sagte Singer. Während 14 Jahren hätten die Neo-Nazis ungehindert durch die Strassen von Sofia marschieren können, fuhr Singer fort. 14 Jahre lang hätte die Organisation der Juden im Lande alles in ihrer Macht stehende getan, um die Alarmglocken ertönen zu lassen gegen diese «gefährliche Manifestation» der gleichen antisemitischen Verhaltensweise, die beinahe zur Zerstörung des europäischen Judentums geführt habe. Und 14 Jahre lang sei der Marsch sanktioniert worden trotz aller Bemühungen, ihn zu stoppen. Die Marschierenden seien vorsichtig genug gewesen, keine Nazi-, antisemitischen oder faschistischen Symbole offen zur Schau zu stellen. «Vergessen wir nicht, dass dem Genozid am jüdischen Volk demokratische Wahlen und scheinbar harmlose Massendemonstrationen vorangegangen waren», warnte Singer. Alexander Oscar, Präsident der Organisation der Juden in Bulgarien, sagte, zusammen mit den Botschaften Israels und der USA habe die Organisation vor dem Lukov-Marsch «klare Statements» veröffentlicht und die Behörden auf die faschistische Ideologie und die potentiellen nationalen Sicherheitsrisiken aufmerksam gemacht. «Allein die Existenz dieses Marsches ist eine Schande für eine europäische Hauptstadt, die in wenige als einem Jahr die bulgarische Präsidentschaft des EU-Rates beherbergen wird», meinte Oscar. [TA]