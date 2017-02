Harmonie predigender Muslim oder rabiater Antisemit?

AMSTERDAM

20. Februar 2017

In der Vergangenheit hatte ein muslimischer Prediger zum Genozid gegen Juden aufgerufen.

Ein muslimischer Bäcker, der viele Zuschauer in den Niederlanden mit seinem TV-Aufruf für Koexistenz und Akzeptanz bewegt hat, hat in der Vergangenheit, wie eine Zeitung berichtete, zum Völkermord an Juden aufgerufen. Rachid el Hajoui, ein Immigrant aus Marokko, der in einer Pizzeria im holländischen Tilburg arbeitet, machte seinen emotionalen Auftritt während eines Exposés über das wachsende Gefühl der Unsicherheit und Entfremdung in den Niederlanden, das am 14. Februar in den Abendnachrichten der öffentlichen TV-Station NOS ausgestrahlt wurde. Die Station gilt als die mit den höchsten Einschaltquoten im Lande. In dem Interview gab el Hajoui zu, sich zu fürchten, in die Moschee zu gehen, weil «irgendwelche Verrückte» diese attackieren könnten. «Intelligente Menschen hetzen zu den dümmsten Handlungen auf, und dumme Menschen führen sie aus», sagte er. El Hajoui beklagte sich über die «hasserfüllten Stimmen» auf Twitter und im politischen Establishment, offensichtlich gegen Muslime. «Ich stehe für die Demokratie ein, und ich will, dass meine Familie und Jeder in Harmonie leben kann». Der konservative Blog «de Dagelijkse Standard» entdeckte aber einige gehässige Äusserungen el Hajoujis, der einst ein Aktivist für die Sozialistische Partei und die progressive Partei D66 gewesen sein soll. Laut einem Twitter sagte el-Hajouji 2014: «Hitler war nichts im Vergleich zu den Israeli. Jemand hätte seine vor 60 Jahren begonnene Arbeit beenden sollen. Die einzige Antwort an Israel ist die totale Ausrottung und Vernichtung dieser Schaben. We hate Israel.» Den türkischen Präsidenten bezeichnete er als den «einzigen wirklichen Mann unter den muslimischen Führern». Das Zentrum für Information und Dokumentation über Israel, die grösste «Wachhund»-Gruppe gegen Antisemitismus in Holland, postierte eine Klage wegen Aufhetzung zum Hass gegen el Hajouji. [TA]