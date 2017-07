Handlungsbedarf in der Diaspora

SCHWEIZ

Shai Holer, 14. Juli 2017

Ein Symposium in der Jüdischen Liberalen Gemeinde Or Chadasch zeigt das Konfliktpotenzial rund um das Thema Israel auf.



An der Dikussionsrunde in der JLG nahmen Ehud Landau, Roby Nathanson, Reinhard Meier, Tom Segev und Jonathan Kreutner (v.l.n.r.) teil.

Gleich mehrere Jahrestage standen im Blickfeld des eintägigen Symposiums der Jüdischen Liberalen Gemeinde Or Chadasch (JLG), «Israel und wir Schweizer Juden – Spannungsfeld in jüdischen Gemeinden». Die Spannungen, die tangiert wurden, betrafen innerisraelische Krisen, die Konflikte Israels mit den Palästinensern und den arabischen Staaten sowie das Verhältnis zwischen Israel und den in der Diaspora lebenden Juden. Als Redner eingeladen wurden der israe-lische Historiker Tom Segev, Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israe-litischen Gemeindebunds, der Ökonom Roby Nathanson und Ehud Landau, tätig am Institut für Chemie der Uni Zürich und Vorstandsmitglied der JLG.

Kein Ideologe

In einigen Monaten soll Segevs neuestes Buch erscheinen, eine Biografie über David Ben Gurion. Diesen will Segev 1968 für ein Interview selbst getroffen haben. Segev erzählt von dem Treffen und Anekdoten aus dem Leben Ben Gurions,- den Segev als eher humorlos charakterisiert. Der Historiker ist überzeugt, hätte Ben Gurion an seiner Stelle vor den Besuchern des Symposiums gestanden, er hätte von der Be-

ziehung zwischen dem Judentum und dem Zionismus- gesprochen. So geht es auch in Segevs Rede um Ben Gurion und dessen Verständnis von Zionismus. Nichts sei ihm wichtiger gewesen als der Zionismus, versichert Segev. Ben Gurion, der erst im Alter von 20 Jahren nach Palästina auswanderte und zuvor in Plonsk, einem Städtchen in der Nähe Warschaus, aufwuchs, beharrte im Gespräch mit Segev darauf, dass er bereits im Alter von drei Jahren gewusst habe, dass er Zionist sei. Obwohl er in einem späteren Interview das Alter um zwei Jahre nach oben korrigierte, scheint festzustehen, dass er

es mit dem Zionismus ernst meinte. Seine Radikalität hätte ihn zur Haltung bewogen, dass jeder Jude, der nicht sofort seine Koffer packe, um nach Israel zu ziehen, kein Zionist sei, somit auch kein Recht hätte, sich in die israelische Sache einzumischen. Auch seinen Vater hätte

er in diesem Zusammenhang als Schwätzer bezeichnet,- obschon er dessen finanzielle Hilfe für ein Studium in Istanbul gerne annahm.

Segev vermittelt ein Bild, das einem auch einen mit sich selbst hadernden Ben Gurion zeigt. Dennoch hätte es der spätere Minister-präsident bereits in jungen Jahren verstanden, geschickt als Mediator zwischen den Fronten religiöser Ansichten zu agieren. So hätten sich zu Beginn der zwanziger Jahre Orthodoxe dagegen gesträubt, dass Frauen ein Wahlrecht hätten. Ben Gurion vermochte allerdings beide Seiten ruhigzustellen, in dem zwar Frauen das Recht zu wählen zugesprochen wurde, die orthodoxen Män-

ner aber jeweils eine zweite Stimme erhielten. Den Zionismus Ben Gurions beschreibt Segev als einen sehr persönlichen und weniger ideologischen. Im Alter verzichtete Ben Gurion gar darauf, sich als Zionist zu bezeichnen.

Ambivalentes Verhältnis

Jonathan Kreutner, dessen Doktorarbeit den Titel «Die Schweiz und Israel, auf dem Weg zu einem differenzierten historischen Bewusstsein» trägt, holte die Geschichte des Zionismus in die Schweiz. Obwohl der Zionismus den Nationalismus nicht zu schmälern vermochte, hätten sich dennoch nach dem Ersten Weltkrieg mehr und mehr Schweizer Juden zum Gedanken einer Heimstätte für die Juden hingezogen gefühlt. Gleichwohl sei der Zionismus bis 1945 unter der hiesigen jüdischen Gemeinschaft nicht die Einstellung einer Mehrheit gewesen. Kreutner greift auch das ambivalente Verhältnis der Schweizer Juden zur israelischen Politik auf: Sei die Haltung während des Sechstagekriegs noch eindeutig

zugunsten Israels ausgefallen, änderte sich diese während der 1970er-Jahre. Trotz des Amtsantritts

Menachem Begins, durch den sich viele vor den Kopf gestossen fühlten, hätten sich die Schweizer Juden genötigt gesehen, Israel zu verteidigen. Mit einem Appell nicht nur an die Schweizer Juden, sondern an alle in der Diaspora lebenden Juden, sie sollten die Zeitbombe zu entschärfen versuchen, beendete Ehud Landau seinen Vortrag.

Mit «Zeitbombe» spricht er den israelisch-paläs-tinensischen Konflikt an. Landau vertrat die düstere- Entwicklungsprognose, wonach die jüdische Bevölkerung bis 2035 nicht mehr die Mehrheit in Israel inklusive der besetzten Gebiete ausmache. Es sei deshalb die höchste Aufgabe der Diaspora-juden, eine Eskalation zu vermeiden. Das Gesagte Landaus mag einen nicht gerade optimistisch stimmen, doch er sieht in der Geschichte Israels nicht bloss eine Abwärtsspirale: Die existenzielle Bedrohung Israels durch die Nachbarstaaten sei vorbei.

Arabische Jugendliche optimistisch

Wie es um die Meinung der in Israel lebenden Jugendlichen sowohl jüdischen als auch muslimischen Hintergrunds steht, führte Roby Nathanson anhand von Studien an. Zwischen 1998 und 2016 wurden im Sechsjahrestakt den jeweils 15–25 Jahre alten Männern und Frauen Fragen zu zentralen Themen gestellt. Nathanson liefert einige unerwartete Resultate: Arabische Jugendliche fühlten sich sicherer als die jüdischen. Auch waren erstere optimistischer in Bezug auf ihre Zukunft. Nathanson relativiert dieses Ergebnis jedoch mit dem Argument, dass sich die arabischen Jugendlichen in Israel mit jenen ausserhalb vergleichen. Bei den jüdischen Jugendlichen würden sich ein Rechtsruck und vermehrte Skepsis gegenüber der muslimischen Bevölkerung abzeichnen.

Im Anschluss an die Vorträge nahmen sämtliche Referenten an einer Diskussionsrunde, die von dem ehemaligen Auslandkorrespondenten der «Neuen Zürcher Zeitung» Reinhard Meier moderiert wurde, teil. Segev liess es sich hier nicht nehmen zu betonen, dass mit jedem Siedler der Konflikt komplizierter werde. Er fügte aber hinzu, dass zurzeit keine Seite zum Kompromiss, ein Stück ihrer Identität preiszugeben, bereit sei. Landau machte an dieser Stelle nochmals auf die Verantwortung der Diasporajuden aufmerksam und auf die Anomalie, das ausserhalb des jüdischen Staates mehr Juden leben als innerhalb. Das bringe ein besonderes Machtgefüge mit sich. Als zum Schluss die Runde für das Publikum geöffnet wurde, zeigte sich, dass das Engagement unter den Anwesenden, sich für eine Lösung des Konflikts einzusetzen, durchaus vorhanden ist. 