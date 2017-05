Handfeste Drohungen aus Richtung Teheran

IRAN-SAUDI-ARABIEN

9. Mai 2017

Bei Krieg werde in Saudi-Arabien «ausser Mekka und Medina» nichts übrig bleiben.

Das verbale Wortgefecht zwischen Riyadh und Teheran nimmt offenbar unaufhaltsam an Intensität zu. In einem umfassenden Interview hatte der saudische Prinz Mohammed bin Salman erklärt, es bestünde wegen der Ambitionen der Schiiten, «die islamische Welt zu kontrollieren», kein Raum für einen Dialog mit dem rivalisierenden Iran. Saudi-Arabien würde laut dem Prinzen nicht sitzen und auf den Krieg warten, sondern würde so arbeiten, dass der Kampf «zu einem Kampf auf iranischem und nicht auf saudischem Boden» werden würde. Am Montag reagierte der iranische Veteidigungsminister General Hossein Dehghan mit scharfen Worten. Gegenüber dem TV-Sender Al-Manar der Hizbollah meinte Dehghan, Iran würde sich gegen «eine solche Dummheit» aussprechen, denn in einem solchen Fall würde nichts übrig bleiben in Saudi-Arabien «ausser den heiligen Stätten Mekka und Medina». Die Bemerkungen sind auf der Website des staatlich-iranischen Fernsehens publiziert worden. – Die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Iran, die seit der iranischen Revolution von 1979 gespannt sind, eskalierten letztes Jahr ganz besonders, als Riyadh einen führenden schiitischen Kleriker im Königreich exekutierte. Das führte zu einem Sturm auf die saudische Botschaft in Teheran durch Demonstranten. Darauf brachen die beiden Staaten die diplomatischen Beziehungen ab. Die Divergenzen entwickeln sich nach und nach zu einem regelrechten Stellvertreterkrieg. In den Kriegen in Syrien und im Jemen unterstützen sie verfeindete Seiten, und auh im Libanon, in Bahrain und in Irak fördern sie politische Rivalen. Darüber hinaus schüren die Konflikte die sich vertiefenden sunnitisch-schiitische Feinseligkeiten zwischen Hardlinern auf beiden Seiten. [TA]