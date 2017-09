Hamburger Comic-Ausstellung über Flucht-Erfahrungen

KULTUR

5. September 2017

Die Universitäts-Bibliothek Hamburg setzt ihre verdienstvolle Reihe von Ausstellungen über Flucht, Exil und Migration mit einer Schau zu Comics und «Entortungsgeschichten» fort.

Am gestrigen Montag hat an der Universitäts-Bibliothek Hamburg die Ausstellung «Bilderfolgen von Flucht und Exil – Grafische Literatur als Reflexionsmedium von Entortungsgeschichten» eröffnet (blog.sub.uni-hamburg.de/?p=23251).

Unter diesem Blickwinkel beginnt der Comic in seiner heute bekannten Form mit einer Flucht: Der von den Amerikanern Jerry Siegel und Joe Shuster in den 1930er Jahren geschaffene «Superman» muss als erste Superhelden-Figur der Comicgeschichte seinen Heimatplaneten Krypton verlassen und wird mit einer Rakete auf die Erde geschickt. «Superman» lebt dort wie ein Mensch. Er versteckt seine übermenschlichen Fähigkeiten und setzt diese nur im Geheimen und für den Kampf gegen das Böse ein.

Flucht und Exil, Fremdheit und Assimilation, dies sind bis heute bestimmende thematische Signaturen des Mediums. Während die ersten Comics vor allem durch die Migrationserfahrung ihrer meist von osteuropäisch-jüdischen Immigranten abstammenden Zeichner geprägt waren, rückt die Ausstellung Flucht und Exil aktuell sowohl aus betroffener wie auch aus aussenstehender Perspektive ins Bild.

Die Kabinett-Ausstellung sowie der Newsletter der Walter A. Berendsohn Forschungsstelle für deutsche Exilliteratur in Hamburg (https://www.exilforschung.uni-hamburg.de/) unternehmen den Versuch, Funktionen und Potenzialen grafischer Literatur zum Themenkomplex Flucht und Exil in historischer und aktueller Perspektive nachzuspüren. [AM]

bis 29. Oktober 2017; Gang zum Lichthof, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Von-Melle-Park 3, 20146 Hamburg; Montag bis Freitag 9–24 Uhr, Samstag und Sonntag 10–24 Uhr. Eintritt frei.