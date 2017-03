«Hamas plant täglich Attacken gegen Israel»

ISRAEL

21. März 2017

Die herrschende Ruhe sei trügerisch und irreführend, sagt der Chef des israelischen Inland-Geheimdiensts.

Trotz der augenscheinlichen Ruhe würden die Hamas und jihadistische Gruppen täglich versuchen, Terroranschläge gegen Israel in die Tat umzusetzen. Das erklärte Nadav Argaman, Chef des israelischen Inland-Geheimdienstes Shabak am Montag vor der Knessetkommission für Aussenpolitik und Verteidigung. Die ganze Region mache gegenwärtig geopolitische Veränderungen durch, die in den kommenden Jahren ihren Widerhall finden würden, warnte Argaman. Eingeschlossen in diese Veränderungen seien laut dem Geheimdienstchef die Auswirkungen des iranischen Nuklearabkommens auf den Terrorismus im Nahen Osten. Als «bedeutend» bezeichnete der Shabak-Chef, dass es dem Geheimdienst letztes Jahr gelungen sei, über 400 potentielle Terroristen zu neutralisieren, bevor sie ihre Pläne realisieren konnten. Doch er warnte: «Die Ruhe, die wir jetzt erleben und während 2016 erlebt haben, ist aus folgendem simplen Grund irreführend: Hamas und der globale Jihad versuchen ständig, Attacken im israelischen Territorium durchzuführen. Leider wurden letztes Jahr 16 Israeli und ein Ausländer bei Terroranschlägen in Israel umgebracht.» Angesichts des nächsten Monat bevorstehenden Pessachfestes sei es keine Frage, dass die Terrornetzwerke, vor allem die gut etablierten mit der Hamas im Vordergrund, versuchen würden, die Situation im Felde anzuheizen und Anschläge zu verüben. Ziel des Shabak sei es, den Israeli zu ermöglichen, ein friedvolles Fest zu feiern. [TA]