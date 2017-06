Hamas-Anhängerin verhaftet

SPANIEN

12. Juni 2017

Steht im Verdacht, zur Gewalt gegen Juden aufgehetzt zu haben.

Die spanische Polizei hat einer 23-jährige Araberin unter dem Verdacht verhaftet, sie habe online zur Gewalt gegen Juden aufgehetzt. Man hatte sie auch dabei ertappt, wie sie Geheimdienstinforamtionen über die israelische Botschaft in Madrid sammelte. Die Frau, Bürgerin Marokkos und syrisch-palästinensischen Abstammung, wurde in Zaragoza, rund 200 Kilometer nordöstlich der spanischen Hauptstadt verhaftet. Laut Angaben, die die Polizei gegenüber der Zeitung ABC machte, werden ihr Hassreden und Hetze zur Gewalt zur Last gelegt. Im Zeitungsartikel wurde keine Einzelheinheiten bezüglich des Namens der Verdächtigten publiziert. Laut ABC erregte die Frau 2016 das Misstrauen der Polizei, als einige Male in der Nähe der israelischen Botschaft in Madrid in Begleitung nicht näher identifizierter Männer gesehen wurde. Darauf behielt die Polizei sie im Auge und entdeckte ihre Identität, worauf Experten des Konter-Terrorismus ihre Aktivitäten online verfolgten. Auf Facebook dokumentierten die Forscher die Frau, wie sie Hamas Komplimente machte und sich positiv über den Mord an Juden äusserte, was dann zu ihrer Festnahme führte. – Die spanische pro-Israel-Gruppe ACOM hat eine Klage wegen rassistischer Diskriminierung gegen die Stadtverwaltung von Ayamonte südwestlich von Madrid eingereicht. Der Stadtrat hat am 25. Mai in einer Motion die Unterstützung der anti-israelischen Boykottbewegung BDS beschlossen. Im Laufe der letzten zwei Jahre haben spanische Gerichte, einschliesslich Obergerichte Urteile wegen ähnlicher Motionen gegen über ein dutzend Stadtverwaltungen verabschiedet. Das Rechtswesen hatte diese Motionen als diskriminatorisch und illegal eingestuft. Diese Entwicklung hat einige spanische Stadtverwaltungen veranlasst, bereits zu Gunsten des Boykotts verabschiedete Motionen umzukehren, oder gegen die Absegnung solcher Entwürfe gestimmt, als sie zur Abstimmung vorgelegt wurden. [TA]