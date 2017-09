Halimi-Mord war Hassverbrechen

PARIS

26. September 2017

Späte Einsicht französischer Staatsanwälte.

Monatelang drückten sich Staatsanwälte in Paris um die offensichtliche Wahrheit, doch jetzt scheinen sie sich endlich zu den Fakten zu bekennen. Französische Staatsanwälte, die den Mord vom letzten April an der jüdischen Frau Sarah Halimi (66), untersuchen, gaben nun erstmals zu, dass der Nachbar ein antisemitisches Hassverbrechen begangen habe. Über vier Monate lang hatten französische Juden dies umsonst zu erreichen versucht. Sie protestierten gegen die Abwesenheit erschwerender Umstände in der Anklageschrift gegen den muslimischen Täter Traore Kobili (27). Dieser hat die Tat gestanden. Man hörte ihn Allah-Rufe schreien und Frau Halimi als «Satan» beschimpfen, kurz bevor er sie aus dem Fenster ihrer Wohnung stiess. Francis Kalifat, Präsident der französisch-jüdischen Dachorganisation Crif, sagte zu den Medien, er und andere jüdische Persönlichkeiten seien «zufrieden und erleichtert durch den endlichen Einschluss des antisemitischen Charakters des Mordes». In seiner Verteidigung plädiert Traore auf zeitweise geistige Unzurechnungsfähigkeit. Die Zeitung «Le Figaro» schrieb unlängst unter Berufung auf die psychiatrische Evaluierung eines unabhängigen Hirnspezialisten, Traore habe zur Zeit des Zwischenfalls unter dem Einfluss eines starken Medikaments gestanden. Allerdings zeigte die Evaluierung laut «Le Figaro» trotzdem, dass Kobili zumindest teilweise seiner Handlungen bewusst gewesen und deshalb legal zurechnungsfähig sei. Wochen nach Halimis Ermordung ignorierten die wichtigsten Medien Frankreichs Behauptungen hochrangiger Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft, wonach die Frau Opfer eines antisemitischen Mordes geworden sei. Einige französische Juden meinten, sie fürchteten, dass Medien und Behörden den Zwischenfall totschweigen wollten, um ihn nicht zum Kanonenfutter der Wahlkampagne der rechtsextremen Marine Le Pen werden zu lassen. Wochenlang publizierte der Crif auf seiner Website eine Statistik mit der Zahl der Tage, in denen die Behörden den antisemitischen Charakter des Halimi-Mordes nicht anerkannt hatten. Diese Unterlassung wurde von jüdischer Seite als «cover-up» hingestellt. [TA]