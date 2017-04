Halacha und Kinderwunsch

INTERVIEW

7. April 2017

Im Mai findet die vierte Internationale Konferenz über jüdische Medizinethik in der Schweiz zum Thema Unfruchtbarkeit statt – die Referenten Refoel Guggenheim und Bruno Imthurn über medizinischen Fortschritt und ethische Fragen.



tachles: Wie vielen der kinderlosen Paare, die ein Kind möchten, kann man heute dank dem Fortschritt der verschiedenen Therapien und Techniken diesen Wunsch erfüllen?

Bruno Imthurn: Sieben von zehn Paaren, die wir in unser Programm aufnehmen, können wir zu einem Kind verhelfen. Das sind Werte, welche das beste Drittel der Schweizer Kinderwunsch-Zentren erreichen.

Sind die Chancen auf eine erfolgreiche Schwangerschaft bei allen Patientinnen gleich oder ähnlich?

Bruno Imthurn: Die Chance bleibt bei Frauen stabil bis etwa 35 Jahre, dann sinkt sie innerhalb von zehn Jahren fast auf Null. Beim Mann bleibt die Fertilität bis etwa 40 Jahre stabil, danach sinkt sie – wesentlich langsamer als bei der Frau – aber auch ab. Deshalb ist das Alter der Frau für eine Prognose viel wesentlicher als jenes des Mannes, und wir können nur jene Chancen erarbeiten, die das Alter des Paares bietet. Wenn vom Alter her die Chance unter ein Prozent sinkt, raten wir von einer Behandlung ab.

Bestehen trotzdem noch Möglichkeiten?

Bruno Imthurn: Ja, durch die Verwendung einer Eizelle einer jüngeren Frau.

Wie verhält es sich bei diesem Thema mit der jüdischen Medizinethik?

Refoel Guggenheim: Da gibt es sowohl soziologische als auch halachische Themen. Halachisch zum Beispiel die Frage, ob man Spermien oder Eizellen von Dritten einsetzen darf und auch ob und wie eine solche Therapie überwacht wird. Grundsätzlich wird das Gebot «seid fruchtbar und vermehret euch» in vielen jüdischen Kreisen als Imperativ betrachtet. Die Mizwa ist zwar nicht das eigentliche «Haben» von eigenen Kindern, sondern dass man sich bemüht hat, soweit natürlich möglich. für Nachwuchs zu sorgen. Dennoch sind viele Paare darum bestrebt, in einem solchen Fall mit allen medizinisch möglichen Mitteln nachzuhelfen.

Und sind dritte Samenspender oder Eizellenspenderinnen oder auch Leihmütter aus jüdischer Sicht zulässig?

Refoel Guggenheim: Es ist im Vornherein nicht erwünscht, und post factum bleiben viele Fragen wie zum Beispiel, was dies für das Kind und die halachische Eltern-Kind-Beziehung bedeutet. Dazu gibt es wie immer viele Ansichten.

Bruno Imthurn: Wobei in der Schweiz die Eizellenspende verboten ist. Es hat allerdings in dieser Frühjahrssession einen parlamentarischen Vorstoss durch Nationalrätin Rosmarie Quadranti gegeben, die Eizellenspende auch in der Schweiz zuzulassen. Paare, die eine Eizellenspende benötigen, gehen heute aus der Schweiz üblicherweise nach Spanien, israelische Paare nach Zypern.

Refoel Guggenheim: ... weil auch in Israel die Eizellenspende nicht erlaubt ist.

Die unterschiedlichen staatlichen Regulative komplizieren die Sache ...

Bruno Imthurn: Ja, im Gegensatz zu anderen regulatorischen Bereichen, etwa bei der Bildung oder den Steuern, gibt es in der Fortpflanzungsmedizin keine Harmonisierung. Jedes Land hat seine eigene Gesetzgebung. Einzig die In-vitro-Fertilisation mit Spermien des eigenen Partners ist mit Ausnahme des Vatikanstaates – wo allerdings auch kaum ein wesentlicher Bedarf nach Fortpflanzungsmedizin besteht – in Europa inzwischen überall erlaubt. In der Schweiz gab es noch bis in die 1990er-Jahre einzelne kantonale Verbote, die aber per Bundesgerichtsurteil aufgehoben wurden, weil sie gegen das höher eingeordnete Bundesrecht verstiessen. Eine Initiative, die die In-vitro-Fertilisation schweizweit verbieten wollte, wurde mit grosser Mehrheit abgelehnt.

Wo liegen denn aus jüdischer wie auch ethischer Sicht die Probleme beispielsweise mit einer Eizellenspende?

Refoel Guggenheim: Wer ist denn nun die Mutter – die biologische Eizellenspenderin oder die austragende Frau? Wie gehen wir mit einer Befruchtung «sine concubito» um – gelten hier auch Regeln eines möglichen «Ehebruchs» und wie gehen wir mit der Identitätsfrage um – auch nur um eine mögliche Inzestverbindung des entstandenen Kindes zu verhindern. Das Thema wurde bereits im Talmud und in der mittelalterlichen Responsenliteratur ausführlichst diskutiert. Grundsätzlich ist die Eizellenspende eine ausgeklügelte Form von Leihmutterschaft. Faszinierenderweise wird dieses Thema gerade bei der Entstehung des jüdischen Volks eingehend beschrieben: So wird Hagar als eigentliche Leihmutter für die Stammmutter Sara beschrieben und Gleiches sehen wir beim Stammvater Jakob und seinen vier Frauen. Wir können aber daraus nicht direkte Schlüsse ziehen und solche Themen müssen immer mit einer kompetenten halachischen Autorität erörtert werden.

Bruno Imthurn: Das Ganze ist schon auch kulturell-religiös bedingt; die Natur hat ja nicht vorgegeben, dass ein Kind nur aus Ei- und Samenzelle desjenigen Paares entstehen darf, das es aufzieht. Muttergefühle ergeben sich überdies nicht durch die Gene des Kindes, sondern durch sein Heranwachsen im Körper der Mutter. Die Schwangerschaft ist entscheidend für die Bindung.

Und wie steht es mit den Vatergefühlen?

Bruno Imthurn: Zehn bis 15 Prozent aller Kinder stammen gemäss Untersuchungen nicht vom sozialen Vater, der – in der Regel ohne sein Wissen – nicht der genetische Vater ist. Man sieht dabei aber keinen Unterschied in der Vater-Kind-Bindung gegenüber Fällen, wo die sozialen auch die genetischen Väter der Kinder sind.

Weshalb sind in der Schweiz Eizellenspenden verboten?

Bruno Imthurn: Die zwei wichtigsten Gründe sind legalistischer und medizinischer Natur. Das Schweizer Recht basiert auf dem römischen, und traditionell ist es eben so, dass ein Kind genetisch immer von seiner Mutter abstammt. Beim Vater ist das anders. Bis vor wenigen Jahren war dieses 2000 Jahre alte Recht noch sakrosankt und bildete deshalb im immer noch gültigen ersten Fortpflanzungsmedizingesetz aus dem Jahre 2001 die Basis. Dazu kommt aber, dass im Gegensatz zur Samenspende die Eizellenspende bei der Entnahme und der in der Regel vorangehenden hormonellen Behandlung eine medizinische Intervention mit gewissen Risiken bedeutet, die Komplikationen im Extremfall bis zum Tod nach sich ziehen kann.

Wie stark spielen bei Paaren, die bei Ihnen Hilfe suchen, religiöse oder ethnische Fragen eine Rolle?

Bruno Imthurn: Wir versuchen, auf alles einzutreten, was gesetzlich möglich ist. So hatten wir vor etlichen Jahren einmal einen Rabbiner, der das Zusammenbringen von Eizelle und Spermien überwachen wollte, um bezüglich Identifikation sicher zu sein. Wir haben das problemlos erlaubt, einschliesslich seiner Kontrolle, dass das Labor abends korrekt abgeschlossen und erst am Morgen in seiner Anwesenheit wieder geöffnet wurde. Manchmal bringen Paare Angehörige zu Gesprächen oder sogar zum Eingriff mit, und auch das ist für uns absolut in Ordnung.

Bleiben Samenspender anonym?

Bruno Imthurn: Die Anonymität ist gegenüber dem Kind insofern nicht gewährleistet, als wir den Spender dem Eidgenössischen Amt für das Zivilstandswesen mit Namen melden müssen. Ob die Eltern die Samenspende dem Kind offenlegen, ist ihnen überlassen, aber das Kind hat jedenfalls das Recht, ab seiner Volljährigkeit in Bern nachzufragen, wer sein genetischer Vater ist.

Gibt es für Sie persönlich - nebst den gesetzlichen natürlich – auch ethische Grenzen, etwa, wenn ein Cousin der künftigen Mutter als Samenspender auftritt?

Bruno Imthurn: Bei solchen Fragen orientiere ich mich in erster Linie an Fakten. Cousin und Cousine, diesen Fall hatte ich schon ein paarmal. Dabei habe ich von den Genetikern erfahren, dass das Risiko gar nicht so gross ist. Ein Beispiel dafür gibt es in der pakistanischen Armee, wo Cousins und Cousinen oft heiraten. Bei ihren Kindern treten genetische Erkrankungen nicht häufiger auf als sonst auch. Bei ethisch schwierigen Fällen, gelangen wir an ein gemischt formiertes ethisches Gremium in unserem Hause, das nach Darlegung der Sachlage, fallweise auch unter Beizug von Fachpersonen, und eingehender Diskussion einen Teamentscheid fällt, ob wir unter den gegebenen Umständen eine Behandlung durchführen möchten. Bei negativen Entscheid wird das Paar fairerweise informiert, dass wir die Behandlung zwar nicht durchführen wollen, dass aber möglicherweise ein anderes Zentrum zu einem anderen Entscheid komme.

Ist bei Ihnen die Präimplantationsdiagnostik ein Thema?

Bruno Imthurn: Sie ist die früheste Form der sogenannten Pränataldiagnostik, das heisst einer genetischen Untersuchung vor der Geburt des Kindes. Bei der Präimplantationsdiagnostik erfolgt im Unterschied zur klassischen Pränataldiagnostik die genetische Untersuchung noch vor Eintritt der Schwangerschaft. Die Prämplantationsdiagnostik ist immer mit einer In-vitro-Fertilisation verbunden.

Und Sie führen diese Tests durch?

Bruno Imthurn: Die Präimplantationsdiagnostik wird ab dem 1. September auch in der Schweiz erlaubt sein. Erlaubt sind auch jetzt schon die klassische Pränataldiagnostik mit Untersuchung des Fötus in der elften Schwangerschaftswoche sowie die Untersuchung der Eizelle, die sogenannte Polkörperdiagnostik; die Polkörperdiagnostik führen wir an unserem Zentrum seit 15 Jahren durch. Wir gehen am 1. September also schon mit viel Erfahrung in die Aera der Präimplantationsdiagnostik.

Also gilt die befruchtete Eizelle ausserhalb des Körpers der Mutter schon als Embryo?

Bruno Imthurn: Man spricht von einem Embryo von dem Moment an, an dem die Eizelle sich das erste Mal teilt. Wir sprechen dann von einem Zweizellembryo. Der Begriff Embryo wird oft mit dem Fötus verwechselt, ein Entwicklungsstadium, bei dem wir im Gegensatz zum Embryo aber bereits über Kopf, Arme und Beine verfügen.

Gilt der Embryo in jüdischer Betrachtungsweise schon als Lebewesen?

Refoel Guggenheim: Halachisch nein. Alles, was von Auge nicht sichtbar ist, hat noch keinen halachischen Status.

Bruno Imthurn: Das ist interessant. Im katholischen Glauben ist schon die befruchtete Eizelle ein Lebewesen.

Refoel Guggenheim: Aus jüdischer Perspektive gesehen ist es aus erwähntem Grund zum Beispiel weniger problematisch, die nach erfolgter Implantation überschüssigen bereits befruchteten Eizellen zu entsorgen. Im Übrigen haben auch weitere Stadien eines potentiellen Lebewesens vor der Geburt einen anderen halachisch-juristischen Status als nach der Geburt.

Ist eine befruchtete Eizelle für Sie persönlich schon ein Lebewesen?

Bruno Imthurn: Es ist menschliches Leben, das auch Respekt verdient, aber kein Mensch. Je weiter die Entwicklung fortschreitet, umso höher ist dieses Leben ethisch einzustufen. Für mich gibt es einen markanten Unterschied zwischen einer befruchteten Eizelle und einem Kind im siebten Schwangerschaftsmonat.

Gibt es Paare, die aus religiösen Gründen Bedenken haben, weil kurz nach einer Implantation eine Fehlgeburt offenbar manchmal vorkommt?

Bruno Imthurn: Bei Frauen unter 35 Jahren kommt es bei zehn bis 15 Prozent zu einer Fehlgeburt, einem sogenannten Abort, und steigt dann mit zunehmendem mütterlichen Alter bis zur Menopause kontinuierlich bis gegen 100 Prozent an. Dieses Risiko ist bei einer Kinderwunsch-Behandlung nicht erhöht, auch wenn die absoluten Zahlen etwas höher liegen. Der Grund liegt darin, dass Frauen bei einer In-vitro-Fertilisation sechs Jahre älter sind als Frauen, die ihr erstes Kind natürlich empfangen. Letztere sind im Schnitt rund 31 Jahre alt. Auch bei einer spontanen Schwangerschaft steigt das Fehlgeburtsrisiko mit zunehmendem Alter an.

Refoel Guggenheim: Die angesprochenen religiösen Bedenken waren früher eher angebracht, als man von den medizinischen Möglichkeiten her und ohne pränatale genetische Untersuchung mehrere befruchtete Eizellen sehr früh implantierte und abwartete, was passieren würde. Damit kam es oft zu Mehrlingsschwangerschaften, die zum Dilemma der Fötusreduktion, das heisst zum Abtöten von Föten führten, um ein erhöhtes Risiko für Mutter und Schwangerschaft zu minimieren. Dabei kam die Frage auf, ob das halachisch und ethisch in Ordnung sei. Aber mit der neuen Diagnostik kann man das verhindern, weil man bereits vor der Implantation weiss, wie die Chancen für eine befruchtete Eizelle stehen. Es wird dann idealerweise nur noch eine befruchtete Zelle implantiert.

Bruno Imthurn: Auch wir haben vor 30 Jahren vier, manchmal sogar fünf Embryonen in die Gebärmutter übertragen und waren froh, wenn überhaupt eine Schwangerschaft resultierte. Das Mehrlingsrisiko war dabei minimal. Heute transferieren wir weniger, in der Hälfte der Fälle sogar nur noch einen Embryo, bei der anderen Hälfte zwei Embryonen. Das Zwillingsrisiko ist medizinisch vertretbar, aber nicht das Ziel. Das Hauptrisiko von Mehrlingen ist die Frühgeburtlichkeit. Je früher ein Kind auf die Welt kommt, umso grösser ist das Risiko, dass es handikapiert ist. Deswegen ist es unser Bestreben, auch die Zwillingsrate noch stärker zu senken. Ab dem 1. September können wir nebst der Präimplantationsdiagnostik – mit der das Risiko von Chromosomenveränderungen, die zu einem Abort führen, ausgeschlossen werden kann – neu bis zum Tag fünf nach der Befruchtung die Entwicklung des Embryos beobachten. Das hat den Vorteil, dass wir nicht schon am ersten Tag entscheiden müssen, welche der befruchteten Eizellen eingesetzt werden soll. Bis zum Tag fünf finden natürlicherweise schon viele Fehlgeburten statt, so dass die dann intakten Embryonen eine wesentliche grössere Entwicklungschance haben. Wir haben also am Tag fünf die gleichen Chancen mit einem übertragenen Embryo wie am Tag eins mit zweien, aber vermeiden das Zwillingsrisiko. Wenn wir zwei Embryonen transferieren, findet zuvor immer nochmals ein Gespräch mit dem Paar statt, ob es das Zwillingsrisiko wirklich eingehen möchte.

Refoel Guggenheim: Aus ethischer Sicht ist dieser ganze Ablauf aber nicht so einfach. Nehmen wir hier nicht eine Selektion vor? Ist das erlaubt? Und was genau selektionieren wir den überhaupt?

Bruno Imthurn: Das muss ich präzisieren. Es geht bei den fünf Tagen um einen passiven Prozess: Wir schauen, welche Embryonen in einer Fehlgeburt enden, die natürlicherweise auch stattfinden würde, wovon die Frau aber gar nichts spürt. Das funktioniert auch in der Natur so: Von zehn Eizellen lassen sich im Durchschnitt sechs befruchten, von diesen entwickelt sich aber nur eine bis zu einem lebensfähigen Kind. Die anderen enden in einer Fehlgeburt, welche meist während der ersten fünf Entwicklungstage geschieht. Es geht also zwar um eine Selektion, aber um eine natürliche.

Refoel Guggenheim: Doch wenn von den zehn befruchteten Eizellen noch zwei vital genug sind, um erfolgreich implantiert zu werden, dann muss doch jemand die Entscheidung treffen, welche implantiert wird – eine Entscheidung, die man bei einer spontanen Schwangerschaft eben nicht treffen muss!

Bruno Imthurn: Wir können aber den zweiten Embryo tiefgekühlt aufbewahren. Kommt es mit dem ersten Embryo zu einer Schwangerschaft, kann der zweite Embryo für ein zweites Kind genutzt werden, und andernfalls kann er ohne weitere Hormonbehandlung und operative Eizellenentnahme für einen erneuten Versuch transferiert werden. Bei Nichtgebrauch nimmt im Übrigen nach fünf Jahren – mit dem neuen Gesetz nach zehn Jahren – das Gesetz dem Paar die Entscheidung ab: Es schreibt vor, dass tiefgefrorene Embryonen nach Ablauf dieser Frist aufgetaut und vernichtet werden müssen. Wobei ich persönlich damit ein Problem habe, weil es schade ist, dass diese Embryonen nicht für eine Spende benutzt werden dürfen. Das wäre eine Adoption bereits im embryonalen Stadium. 

25.–28. Mai. Vierte Internationale Konferenz über jüdische Medizinethik in der Schweiz, «Unfruchtbarkeit – Schicksal oder Herausforderung?», D-Stein am Rhein. Parallel findet ein Schabbat-wochenende statt, zu dem sich Interessierte gesondert anmelden können. www.jmec.ch