Hakenkreuz in Schnee gemalt

ONTARIO

19. Januar 2017

Auf den Rasen vor dem Heim einer jüdischen Kolumnistin geschmiert.

Ein Hakenkreuz und eine sexistische Zeichnung ist auf den schneebedeckten Rasen des Hauses von Sara McCleary geschmiert worden. Die Frau ist Kolumnistin für Bnai Brith Kanada und schreibt oft über Antisemitismus. Sie wohnt in Sault Ste. Marie im kanadischen Ontario, das eine kleine jüdische Bevölkerung hat. In ihrer Kolumne vom Montag auf der Website der Organisation schrieb McCleary, zuerst dachte sie, das Symbol sei zufällig entstanden, doch dann begriff sie, dass sie mit Vorbedacht ins Visier genommen worden war. Die Polizei von Sault Ste. Marie hat eine Untersuchung eingeleitet, doch zunächst gibt es noch keine Verdächtigten.McCleary, die zornig und besorgt ist, nannte es als vordringlichsten Schritt, ihre Kinder zu beschützen und vor solchen Handlungen abzuschirmen. Vorläufig seien sie noch zu jung, um das Geschehene zu begreifen, meinte sie, doch eines Tages würde sie alt genug sein, um zu verstehen. «Wie erkläre ich einem Kind, dass Leute Dich nur hassen für das, was Deine Grosseltern waren oder für das, woran Du glaubst und was Du hinter verschlossenen Türen machst?» Es breche ihr das Herz, wenn sie daran denke, wieviel Menschen heute solche Unterhaltungen mit ihren Kindern führen müssten. [TA]