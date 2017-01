Hakenkreuz auf Schild von Rabbinerschule

CINCINNATI

5. Januar 2017

Das betroffene Institut gehört der Reformbewegung an.

Auf das Schild neben dem Eingang zur Rabbinerschule der Reformbewegung in der amerikanischen Stadt Cincinnati ist ein Hakenkreuz aufgesprayt worden. Das weissfarbige Symbol war am Dienstag auf einem Schild des Instituts für Religion des Hebrew Union College entdeckt worden. Wenig später wurde die Polizei informiert, wie Rabbi Kenneth Kanter, Direktor der Rabbinerschule erklärte. Auf Empfehlung der Polizei ist das Graffiti noch am Dienstag entfernt worden. «Wir sind dankbar für die Unterstützung von Gemeinde und Polizei sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene», sagte Rabbi Kanter. «Dieses rasch hingeschmierte Hakenkreuz ist besorgniserregend, doch verglichen mit Ereignissen in so vielen Gemeinden und Städten in aller Welt ist unser Zwischenfall sehr klein und unwesentlich». In den letzten 5-6 Jahren sei er sich keines ähnlichen Zwischenfalls auf dem Campus von Cincinnati bewusst, fügte der Rabbiner hinzu. – Im Gefolge der Präsidentschaftswahlen vom November wurde in den USA ein landesweiter Zuwachs antisemitischer und anderer Hassverbrechen registriert. [TA]