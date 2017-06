Hakenkreuz an jüdischem Sportclub

RIO DE JANEIRO

13. Juni 2017

Copacabana hat 3500 jüdische Familien.

Vandalen haben an der Eingangswand eines jüdischen Sportclubs in einer belebten Strasse in Rio de Janeiro mit Sprayfarbe ein Hakenkreuz in einen Davidstern hineingeschmiert. Das Nazi-Symbol ist inmitten des grossen jüdischen Symbols zu sehen, das den Brazilian Israelite Club identifiziert. Diese jüdische Institution wird von Juden und Nichtjuden frequentiert. In der Regel steht der Club auch für Anlässe im benachbarten Quartier offen. Mit einer jüdischen Bevölkerung von rund 3500 Familien und verschiedenen jüdischen Institutionen ist Copacabana das am stärksten jüdisch bevölkerte Quartier von Rio. Zu den Institutionen, die sich dort finden, zählen der jüdische Gemeindebund von Rio, die Jewish Agency, das Büro des Honorarkonsuls, eine jüdische Schule und zahlreiche Synagogen. Die örtliche Polizei untersucht den Zwischenfall, der als Hassverbrechen gewertet wird, trug er sich doch an einer Stelle zu, die eine bestimmte Religion repräsentiert. Erst kürzlich fand in dem Club eine von Juden angeführte Debatte statt mit Teilnehmern aus dem rechtsgerichteten politischen Flügel. [TA]