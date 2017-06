Haben die Juden in Europa eine Zukunft?

An einer Tagung in Zürich ging es um die Fragen «Was ist denn unsere Zukunft, was ist die Zukunft vom jüdischen Volk, sind das nicht unsere Kinder? Wie bringen wir unsere Kinder dazu, dass sie echt jüdisch bleiben?» Ich werde es mit einem Beispiel erklären. Die Mitglieder einer Familie, welche in der USA wohnte, wollten US-Bürger werden und gingen zum zuständigen Amt, wo ihnen ein Formular zum Ausfüllen ausgehändigt wurde. Dies war ihnen jedoch zu umständlich. Stattdessen stellten sie eine grosse US-Flagge auf ihrem Balkon auf, kauften sich Baseballkappen und spielten jeden Sonntag eifrig Baseball. Nach ein paar Wochen meldeten sie sich wieder beim Einbürgerungsbeamten, der sie nach dem Formular fragte. Sie entgegneten ihm, dass sie stattdessen ihre Loyalität damit beweisen könnten, dass sie eine grosse Flagge aufgestellt haben und jeden Sonntag fleissig Baseball spielen würden. Der Beamte aber winkte ab und blieb bei seiner Forderung: Wie man US-Bürger werden kann, bestimmt der US-Staat und dazu müsst ihr euch zuallererst an das amerikanische Gesetz halten!

In diesem Plenum hatte sich eine Dame zu Wort gemeldet, welche vom Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund die Wiedereinführung der jährlichen Auschwitz-Reise für Jugendliche verlangte. Diese Reise wird organisiert, um den Kindern vor Augen zu führen, was damals mit den europäischen Juden geschehen war. Auch meine Mutter war in Auschwitz und auch sie hat dort Ihre Eltern und einen Bruder verloren, ermordet und verhungert durch die Nazis.

Letzten Schabbat hatten wir aus der Thora die Parascha Bechukotai gelesen: «Im bechukotai telechu …», falls ihr meine Gesetzte in euer Leben einbindet und danach lebt, dann werde ich euch segnen, falls nicht werde ich euch bestrafen und vernichten!

Wie wollen wir uns eine Zukunft als jüdische Gemeinschaft sichern, wenn wir unseren Kindern nicht die wichtigen jüdischen Gesetzte wie Schabbat, Kaschrut oder «taharat hamischpacha» beibringen?

Raschi sagt zu «Im bechukotai telechu»: «schetihju ameilim batorah», das heisst wir müssen Thora auf einem sehr hohen Niveau lernen, nicht «noch etwas gelernt», sondern mit einem Enthusiasmus, das ist der einzige Garant für unsere Zukunft mit echt jüdischer Identität!

Ich bin der Präsident der jüdischen Gemeinde Agudas Achim Zürich, einer der grössten Gemeinden der Schweiz. Ich meine damit nicht gross in absoluten Zahlen. Sondern gross in jüdischer Intensität. Unsere Gemeinde blüht und gedeiht. Bei uns kann man pulsierendes jüdisches Leben von morgens 6 Uhr bis nachts um 24 Uhr erleben, wenn man die Leute in unseren Räumlichkeiten beim Lernen und Beten beobachtet. Der Hauswart findet kaum eine geeignete Zeit, um das Beis Hamedresch zu putzen. Zwischen 14 und 16 Uhr geht das am ehesten. In den Wintermonaten zum Beispiel finden wochentags bis zu fünf parallele Minjanim für Mincha über Mittag statt. Ich lade alle, selbstverständlich auch die Jugend ein, uns zu besuchen und zu erfahren, wie man sich in der Schweiz und in Europa eine jüdische Zukunft sichern kann (vgl. tachles 22/17).

David Bollag ist Präsident der orthodoxen Gemeinde Agudas Achim in Zürich.