«... und Geschöpfe der Noam führst du vor dir vorbei wie Lämmer, wie der Hirte seine Herde prüft, seine Schafe unter seinem Stabe hindurchgehen lässt, so lassest du vorbei-

ziehen, zählst und berechnest, prüfst die Intelligenz der Schüler, bestimmst die Grenze jedem Geschöpfe und schreibst ihr Urteil.» – Nein, an der dieswöchigen Aufnahmeprüfung fürs Langzeit-Gymnasium ist es nicht wie im erhebenden, hier etwas verfremdet und verkürzt wiedergegebenen Rosch-Haschana-Gebet «Unetane Tokef» um Sein oder Nichtsein gegangen. Und es ist auch nicht ein Allmächtiger, der darüber entscheidet, wer die Prüfung besteht und somit nach der sechsten Klasse ins Gymnasium darf. Wer in den drei Teilprüfungen Mathematik, Deutsch-Aufsatz und Deutsch-Sprachverständnis mindestens die Note 4 erreicht, hat’s geschafft. Der Willkür des Korrektors sind engste Grenzen gesetzt – er hat nach einem klar definierten Schema die Zensuren zu verteilen und weiss nichts von Gymi-Quote oder allenfalls Normalverteilung. Doch gerade die sogenannte Gymi-Quote hat sich in der Noam zu einem zweifelhaften Benchmark gemausert, wenn es darum gegangen ist, die Qualität dieser so offenen jüdischen Primarschule zu messen. Dort muss es und wird es Platz haben für Mädchen und Knaben aller Schattierungen – sowohl was die jüdisch-religiöse Herkunft als auch die kognitiven Fähigkeit jeder Schülerin, jeden Schülers angeht. Weil vor einem Jahr nur zwei von zehn Noam-Sechstklässlern die Prüfung geschafft haben, beträgt die noch eine Woche gültige Noam-Gymi-Quote etwas magere 20 Prozent. Dazu sei gesagt, dass nicht die Schule, sondern die Eltern ihre Kinder zur Prüfung anmelden und somit letztendlich für diese verantwortlich sind. Ganz unabhängig davon, ob der Sprössling eine reelle Chance hat, das frühestmögliche Eintrittsticket fürs Gymnasium zu lösen – oder eben nicht. Doch die Noam-Verantwortlichen verspüren dieses Jahr einen erhöhten Druck, die Schule jetzt mit einer verbesserten Gymi-Quote bei Kindern, Eltern, Grosseltern und Sponsoren in ein besseres Licht zu rücken. Es geht bis zu einem gewissen Grad um die Reputation der Schule. Dabei will die Noam wie jede andere Schule eine ganz «normale» Schule sein – sprich eine gute Schule für Herz, Hand, Kopf, und natürlich für die «neschama», die jüdische Seele. Doch oft haben die zahlenden Eltern gegenüber der Privatschule Noam einen höheren Anspruch, der sich am einfachsten in der Gymi-Quote ausdrücken lässt. Dabei vergessen sie vielleicht, dass «im Hause beginnen muss, was blühen soll im Vaterland» (Jeremias Gotthelf) beziehungsweise die ureigene, intrinsische Motivation ihres Kindes über den Schul- beziehungsweise Prüfungserfolg entscheidet. Für mich auf jeden Fall steht fest: Eine Primarschule wie die Noam ist kein Fernsehsender, der ein Rennen um Quoten zu gewinnen hat. Die Noam ist eine tolle, wichtige Einrichtung im jüdischen Zürich, mit vielen engagierten nicht jüdischen und jüdischen Lehrerinnen und Lehrern. Ihnen gebührt ungeachtet einer höheren oder tieferen Gymi-Quote Respekt und Anerkennung für all das, was sie während des ganzen Schuljahres leisten: Danke, Toda.

Roger Weill war in den neunziger Jahren Redaktionsleiter des «Israelitischen Wochenblatts» und der «Jüdischen Rundschau». In dieser Kolumne wirft er einen Blick auf das hiesige jüdische Leben von heute und gestern.