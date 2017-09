Guggenheim als Attraktion

LENGNAU

1. September 2017

Das Zurzibiet liegt vor den Toren Badens und Zürichs und macht zurzeit mit der neu erbauten Festbeiz Baumhuus von sich reden. Das Gebäude lehnt sich architektonisch an das Guggenheim-Museum in New York an. Auch die Geschichte des weltberühmten Museums reichen zurück bis nach Lengnau: So wurde Meyer Guggenheim 1828 in Lengnau geboren, sein Sohn Solomon beauftragte 1943 den Architekten Frank Lloyd Wright mit dem Entwurf eines Museums an der Fifth Avenue in New York. Der Grundriss diente dem Badener Architekturbüro Sidler als Vorlage für das Zurzibieter Baumhuus an der Badenfahrt. Eine Viertelmillion Franken steckten die Zurzibieter ins Baumhuus. Noch ist offen, was mit dem Bauwerk nach der Festbeiz geschieht – nun berichtet die «Aargauer Zeitung», dass Roy Oppenheim, Initiant des jüdisch-christlichen Vermittlungsprojekts «Doppeltür», offenbar Gespräche mit den Verantwortlichen über eine weitere Nutzung des Bauwerks führt. «Doppeltür» soll eine touristische Attraktion im Surbtal werden, für insgesamt 16 Millionen Franken soll die Geschichte der Surbtaler Juden aufbereitet werden (tachles berichtete). Ergänzend zum bisher bestehenden Konzept könnte sich Roy Oppenheim nun auch die Integration des Baumhuus vorstellen. Denkbar sei, dass das «kleine Guggenheim-Museum» als Übergangslösung verwendet würde, bis das geplante Besucherzentrum steht», so Oppenheim gegenüber der «Aargauer Zeitung».

www.doppeltuer.ch