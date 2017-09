Günstigeres Fleisch im Angebot

BASEL

20. September 2017

Pünktlich zu den hohen Feiertagen bietet Benjamin Goldstein «günstiges Fleisch» mit dem Hechscher des Rabbiners der Israelitischen Religionsgesellschaft (IRG), Rav Benzion Snyders, an.

Aktionen für Rindfleisch und Poulet sollen die Kunden ansprechen, sogenannte Jom-Tov-Boxen werden auf dem Flyer offeriert, und mit dem Segen des IRG-Rabbiners wird ein Kampf in einem ohnehin kleiner werdenden Markt entfacht. Gab es einst zwei koschere Metzgereien auf dem Platz Basel, ist heute die Jüdische Genossenschaftsmetzgerei konfrontiert mit günstigen Angeboten im grenznahen Ausland. Eine Box Import-Rindfleisch (Hackfleisch, Braten, Entrecôte, Gulasch, Rindsplätzli und andere Angebote) und einem Gewicht von zehn bis zwölf Kilogramm kostetet bei Benjamin Goldstein pauschal 24 Franken pro Kilo. Der Preis für eine Poulet-Box mit sechs bis acht Kilogramm liegt bei 14 Franken für Kilogramm. Bestellt werden kann es per Telefon oder E-Mail, der Abholort ist in der ehemaligen Bäckerei Schmutz. Das Fleisch, das in begrenzter Menge verfügbar ist, wird aus Polen importiert, wie Goldstein gegenüber tachles betont. Leopold Stefansky von der Jüdischen Genossenschafts-Metzgerei betont gegenüber tachles, dass auch die Metzgerei vor den Feiertagen ihre Preise angepasst habe. Seit dem 6. September bietet sie gefrorenes Fleisch aus eigener Produktion unter Basler Schechita zu folgenden Preisen an: Rindshackfleisch kostet 16.80 Franken pro Kilogramm, Rindsgulasch 19.50 Franken und Kalbshaxen werden pro Kilogramm zu 33.50 Franken angeboten. Auch gefrorene Poulets «Jakor» sind im Angebot, ein ganzes Poulet kostet statt vorher 15.50 Franken nur noch 9.90 Franken pro Kilogramm. Das Pouletschnitzel ist mit 22 Franken pro Kilogramm sogar um zehn Franken günstiger als vorher in der Metzgerei zu bekommen. Dies ist nur eine Auswahl der aktuellen Aktion der Genossenschafts-Metzgerei. Sie macht aber deutlich, dass die Konkurrenz offensichtlich das Geschäft belebt – und die Kunden profitieren. Der Rabbiner der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB), Mosche Baumel, hat sich gegenüber tachles noch nicht zur der neuen Aktion von Benjamin Goldstein geäussert, da der IGB-Vorstand erst nach Redaktionsschluss über die Position der Gemeinde diskutieren wollte. Klar scheint, dass die Genossenschafts-Metzgerei im neuen jüdischen Jahr vor einer grossen Herausforderung steht. VW